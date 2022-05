¿Quién va a 'El Hormiguero' esta semana? - Invitados del 16 al 19 de mayo

El Hormiguero ha adelantado ha adelantado los nombres de los invitados que irán al programa de Pablo Motos la semana que viene. Y ha resultado muy llamativa la presencia de un exjugador del Fútbol Club Barcelona, mientras que el resto de invitados serán actores de cine y de televisión. La mayoría de invitados ya son viejos conocidos del programa, y presentarán sus nuevos proyectos en este formato que cada día se cuela entre los espacios más vistos de nuestra televisión, aunque también hay algunos debutantes.

Lunes 16 de mayo: María León y Salva Reina

Los actores andaluces María León y Salva Reina charlarán con Pablo Motos de su nuevo largometraje, El universo de Oliver, que ya ha llegado a cines. Un largometraje ambientado en los años 80, y en el que un niño, Oliver, busca en las estrellas la solución a los problemas de su familia, que se ha trasladado a un nuevo barrio. Todo ello mientras sucede el paso del Cometa Halley.

Hay que destacar que María León sí ha estado en varias ocasiones en El Hormiguero, mientras que para Salva Reina (Malaka, Feria: La luz más oscura) será su primera vez con Pablo Motos.

Martes 17 de mayo: Sergio Agüero

Otra estrella que pisa por primera vez El Hormiguero es el exfutbolista argentino Sergio, el Kun Agüero. Durante su carrera jugó en equipos como el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Hace unos meses puso punto y final a su carrera deportiva, aunque a sus espaldas queda un amplio palmarés con veintiún títulos y siete nominaciones al Balón de Oro, entre otras hazañas. En la web del programa han puesto un formulario para poder ganar una entrada doble que permite ver en directo al futbolista argentino.

Miércoles 18 de mayo: Maribel Verdú

La veterana actriz tiene un nuevo proyecto entre manos, Now and then, la primera serie española de Apple TV +, y de ella hablará con Pablo Motos, así como con Trancas y Barrancas. La producción es un thriller, rodado en inglés y castellano, en la que un grupo de amigos ve cómo la vida de todos cambia cuando uno de ellos aparece muerto.

Jueves 19 de mayo: Óscar Jaenada y Fernando Tejero

La semana de El Hormiguero la cierran Óscar Jaenada y Fernando Tejero, quienes tienen un proyecto en común: la película La piel en llamas, que llegará a cines el 27 de mayo. Cuenta cómo la vida de un fotógrafo corre peligro después de que tome una importante instantánea, que le ha hecho ganar un premio.

