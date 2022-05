Santi Millán releva en 'El Hormiguero' en qué consiste su nuevo hobby: "No tengo intención de ofender"

Santi Millán y Malena Alterio acudían en la noche de hoy al plató de El Hormiguero, donde han presentado a la audiencia de Antena 3 su nueva película, Espejo, espejo. Un largometraje cómico dirigido por Marc Crehuet que se estrena el próximo día 20 de mayo.

"Es una súper comedia que habla sobre el conflicto que tenemos todos, cuando tenemos un problema, solemos hablar con nosotros mismos. Algo que, en la película, hacen con el reflejo del espejo", explicaba Malena al presentador.

Pablo Motos ha querido saber cómo es la 'otra cara' de los actores y cómo se ven a ellos mismos, pero Motos ha querido utilizar un paralelismo con el presidente del gobierno. "De cero a Pedro Sánchez, ¿cuánto te quieres?", preguntaba entre las risas del público y los invitados. "Suelo ser bastante castigador conmigo mismo, y pienso que soy mucho más joven de lo que soy, yo sigo siendo un niño, para unas cosas es bueno y para otras no tanto", respondía Santi Millán.

Pero tras hablar sobre la nueva película, Motos ha querido hablar sobre el nuevo hobby del actor, que consiste en personalizar figuras, la mayoría de ellas religiosas y decorarlas de una forma extravagante. Entre ellas, se podía ver a la figura de un Cristo practicando deporte o a una Virgen con un juguete sexual.

"Así son mucho más divertidas", comentaba el autor de las mismas. Además, explicaba que realizaba esta labor para darle "una segunda vida" a las figuras, que adquiría en mercados de segunda mano. Mientras, en la pantalla del programa se mostraba alguna de las figuras creadas, a lo que Pablo Motos comentaba que eran muy fuertes.

"Lo hago sin ningún tipo de ánimo de ofender a nadie. Es fuerte porque la imagen es fuerte, pero al final la Virgen, es virgen, pero en el fondo es una mujer y sea la mujer que sea, debe ser ella la que decida cómo y cuándo se da placer. Que la mujer desconozca el placer me parece una aberración. Que la Virgen sea virgen me parece muy bien, pero por qué no puedes conocer el placer como mujer", explicaba Santi Millán bajo una fuerte ovación del público. "Desde que te conozco, salir de esta como has salido ha sido lo mejor que has hecho en El Hormiguero", respondía Pablo Motos entre risas.

