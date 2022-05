Lydia Lozano cuenta el motivo por el que no se habla con Carmen Lomana: "Tuve una gran bronca"

La sección de Supervivientes de la escaleta de Sálvame sigue levantando ampollas. Esta vez, el protagonista ha sido Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, que se encuentra participando en el reality de supervivencia, siendo uno de los personajes que más está sorprendiendo.

Parece que el escultor valenciano se ha ganado el favor del público con su última y única entrevista emitida el pasado viernes en el nuevo programa de Toñi Moreno, Déjate Querer. En este espacio, no dudó en hablar sobre su vida junto al artista y sobre lo mal que lo ha pasado al separarse de sus hijos.

Era Carmen Lomana la que ha querido responder a las palabras del superviviente, y lo ha hecho a través de unas declaraciones telefónicas para Sálvame, asegurando que él no debe hablar mal de Miguel Bosé porque le ha "dado todo en la vida".

Tras la emisión de la opinión de Lomana sobre Nacho Palau, era Gema López la que ha pedido la palabra. "Me parece injusto que se le reproche siempre a la persona que menos ha tenido dentro de una relación, 'es que vivió a costa del otro'. Si cuando él se separa hubiese querido sacar mucho más, lo hubiese podido hacer, y este chico ha estado trabajando para pagar su hipoteca y ganaba 1.100 euros al mes", ha concluido.

Pero era en ese momento cuando Lydia Lozano, aprovechando la coyuntura, ha contado que tiene una mala relación con Lomana, precisamente, el motivo de su enfrentamiento con ella nacía a raíz de unas declaraciones que hizo sobre Miguel Bosé. "Yo a Carmen no la pienso contestar en mi vida, no tengo nada que hablar con esta señora. Por Miguel Bosé tuve una de las mayores broncas que he tenido en mi vida, telefónicamente. A mí me pegó cuatro gritos, sí, sí, esa que veis ahí... Estaba preparando la cena y de los gritos que me estaba pegando no escuchaba el aceite que se me estaba cayendo.

"Y luego encima era ella la que me decía: 'No me chilles'. Me vino a decir que yo no conocía de nada a Miguel". Ante estas palabras, María Patiño apuntaba que "la familia de Miguel decía lo mismo de ti", a lo que Lydia, visiblemente enfadada ha respondido que ella se "lleva genial con la familia, con Lucía, con Palito, con Paola...".

