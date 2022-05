Nacho Palau, sobre Miguel Bosé: "Siempre le querré y siempre será el padre de mis cuatro hijos"

Toñi Moreno estrenaba en la noche de hoy la nueva apuesta de Telecinco para el prime time de los viernes, Déjate Querer, y el encargado de inaugurar este formato ha sido Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé. Un programa al más puro estilo Volverte a ver, con entrevistas a diferentes invitados, tanto anónimos como famosos.

Ha sido precisamente en este programa, en el que Nacho Palau ha concedido su primera entrevista en un plató de televisión. El escultor valenciano que fuera la pareja de Miguel Bosé durante 26 años, se ha sentado junto a Toñi Moreno para "contar su verdad" y hablar sobre su relación con el cantante, que comenzó cuando tenía 19 años.

La entrevista fue grabada antes del comienzo de Supervivientes 2022, reality en el que participa Palau actualmente. "Nunca me hubiera imaginado tomar la decisión de finalmente ir", confesaba a la presentadora. Pero todavía hoy, cuatro años después de la ruptura, Palau confirma que si las cosas no llegan a terminar mal, nunca hubiera salido a la luz mediática. "Si no hubieran pasado las cosas como han pasado, seguiría en la sombra. Siempre me he mantenido al margen, por voluntad mía. Nadie me ha obligado a nada".

Cabe recordar, que Nacho Palau se encuentra inmerso en una guerra judicial contra Miguel Bosé para reconocer a los cuatro pequeños como una familia. Actualmente, los dos pequeños biológicos del cantante se encuentran en México, y los dos hijos de Palau en Valencia. "Teníamos un proyecto de familia, y tengo cuatro hijos desde el día que nacieron. Miguel creo que también tiene cuatro. Cuando después de muchos años decides ser padre, yo estoy seguro de que Miguel sabe que tiene cuatro hijos".

Toñi Moreno quiso preguntarle a su invitado qué sentía actualmente por el cantante tras una ruptura complicada. Ante este interrogante, muy decidido en su respuesta Palau afirmó que actualmente está "menos asustado", ya que su vida cambió radicalmente tras el cese de su relación. "Tuve que tomar las riendas de mi vida, la realidad fue lo que más me cambió". Pero su discurso no terminaba ahí y añadía que "siempre" le querrá y "siempre será el padre de mis cuatro hijos, no le guardo ningún rencor y le deseo total felicidad".

A lo largo de toda la entrevista, el actual concursante de Supervivientes ha estado visiblemente emocionado, sobre todo al ver en la gran pantalla del plató varios dibujos de sus hijos. "Con los que más sufro es con los que viven fuera, el no saber nada de ellos en el día a día", explicaba.

