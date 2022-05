Marta Flich presentará 'Naked Attraction', el atrevido formato que pasará de Discovery+ a HBO Max

Uno de los formatos que más han llamado la atención en el mercado internacional en los últimos años ha sido Naked Attraction, un programa de citas emitido por la cadena británica Channel 4 en el que una persona vestida tiene que elegir entre seis desnudas.

Al principio del programa, los pretendientes aguardan ocultos en cabinas individuales y sus cuerpos y rostros se van desvelando gradualmente a lo largo de las sucesivas fases del programa. En cada ronda hay una eliminación hasta que quedan únicamente dos candidatos, momento en el que la persona soltera también se desnudará antes de realizar su elección final y tener una cita con el pretendiente elegido.

En un principio, este programa iba a llegar a España de la mano de Discovery Networks como una de las grandes bazas para el lanzamiento de su plataforma de streaming Discovery+. Sin embargo, tras conocerse la fusión de Warner y Discovery, todos los proyectos quedaron paralizados.

Así, a pesar de que el programa se grabó el pasado verano, aún aguarda en un cajón para cuando Discovery+ y HBO Max se unan en una nueva plataforma en 2023, tal y como adelantó Gunnar Wiedenfels, CFO de Discovery. Este nuevo servicio tendrá a su disposición un catálogo de más de doscientas mil horas.

Lo que podemos adelantar ahora desde BLUPER es que la presentadora de este atrevido formato de citas será Marta Flich, la copresentadora de Todo es mentira que se estrenará así como presentadora de un formato de este tipo.

Licenciada en Economía, esta valenciana de 43 años empezó compaginando su trabajo en la banca con su formación en interpretación. Así, Flich empezaría a realizar pequeños papeles en series como Lalola, Escenas de matrimonio, Cuestión de sexo, HKM o La que se avecina.

Su gran oportunidad televisiva le llegaría en 2018 cuando pasó a presentar Ese programa del que usted me habla, en La 2. Aquello le valdría para que Mediaset España se fijase en ella y la contratara como copresentadora de Todo es mentira, junto a Risto Mejide.

Nuevos géneros

Naked Attraction servirá así a HBO Max para su apuesta por nuevos géneros más allá de la ficción aquí en España, tal y como confirmó el pasado octubre el vicepresidente de programación original de Warner Media España, Miguel Salvat, tras preguntas de BLUPER durante la presentación de la plataforma en Madrid.

"Estamos intentando crecer en hacer cosas nuevas con géneros nuevos y formatos nuevos que van a incluir formatos de entretenimiento y no ficción. No te puedo dar cifras sobre proyectos, pero serán más altos que los actuales", aseguraba el directivo.

"La ambición de la producción original es la del crecimiento global. No estamos parando ningún proyecto sino que nos estamos metiendo en muchos más. Tenemos muchos proyectos en desarrollo, que algunos no verán la luz, pero una gran parte sí. La mayor ambición no implica una baja de calidad. Sigue siendo una obsesión nuestra como el primer día", añadió.

El dating de Fremantle se unirá así a FBoy Island, su primer reality show en España. Producido por Warner Bros. International Television Production España, este formato dating show creado por Elan Gale (The Bachelor) estará presentado en nuestro país por Valeria Ros.

En él seguiremos la pista de tres chicas que viajan a una isla tropical buscando el amor. Allí conocerán a otros 22 chicos, que además son candidatos a llevarse un jugoso premio en metálico.

También a un formato de encierro con famosos, según adelantó este jueves Vertele. Este ambicioso proyecto ya está en fase de casting y será producido por Gestmusic (Operación Triunfo). Según este medio, la productora está tentando a todo tipo de famosos.

