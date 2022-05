Gema López: "La actriz que Isabel Pantoja quiere para protagonizar la serie sobre su vida es Jennifer López"

Según ha anunciado la colaboradora de Sálvame, Gema López, Isabel Pantoja estaría inmersa en varias negociaciones para crear una serie sobre su vida. Al parecer, la cantante querría narrar su vida en una especie de docuserie que se distribuiría en España y Latinoamérica.

Tal y como han explicado desde el programa de Telecinco, tanto su hermano (Agustín Pantoja) como la artista quieren realizar una súper producción "con un presupuesto que podría ser de 80 millones de euros". La periodista que contaba la información en exclusiva, Gema López, apuntaba a que sería el hermano de la tonadillera el que pediría a la productora cinco millones de euros de ganancias, a lo que la empresa solo ofrecería "tres brutos, descontando los impuestos".

"Durante la última semana en Madrid ha habido una serie de negociaciones, a la cabeza el tito Agustín Pantoja. La intención, cerrar un contrato para rodar una serie documental basada en la vida de Isabel Pantoja. Estaría incluida la gira por Latinoamérica y como colofón final un concierto en Las Ventas, en Madrid", explicaba Gema López subida al famoso 'pulpillo' del programa de Telecinco.

Desde el inicio del programa, María Patiño y Terelu Campos, conductoras en el día de hoy habían anunciado que la actriz elegida por Isabel Pantoja era una intérprete con recorrido "internacional" y conocida "mundialmente".

Pero contra todo pronóstico, y dejando boquiabiertos a todos los presentes en el estudio de Mediaset, Gema López lanzaba la bomba informativa: "Lo mejor llega cuando se pone sobre la mesa la actriz internacional que podría hacer de Isabel Pantoja. Ella quiere que la actriz que la interprete en la pequeña pantalla sea Jennifer López".

Isabel Pantoja quiere que la famosa que haga de ella en su docuserie sea Jennifer López #YoVeoSálvame pic.twitter.com/dCbKB8vPJy — Diego 🧸 (@diegobferrandez) May 6, 2022

La tertuliana de Telecinco ha querido matizar que en esta docuserie, "hay una parte documental, donde ella sale en la gira y luego se supone que hay una parte en la que estaría basada en su vida, en la que la elegida para interpretarla sería Jennifer López".

Ante las risas de los colaboradores, Terelu Campos hacía un chascarrillo sobre el parecido entre ambas cantantes: "No me digáis que Isabel Pantoja no es igual que Jennifer López". A lo que añadía que esta información "no es broma" y que la información de Gema López es totalmente seria.

[Más información: 'Sálvame' y 'Ya son las ocho' enfrentados en Mediaset por la llamada de Marta Riesco]

Sigue los temas que te interesan