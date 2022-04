'Socialité' revela el destino elegido por Isabel Pantoja para empezar una nueva vida

No es que no haya ni una sola semana que Isabel Pantoja no sea protagonista de algunos de los programas de Telecinco, es que la presencia de la cantante es diaria en varios espacios de la principal cadena de Mediaset. Este fin de semana lo era también en Socialité, que aseguraba tener constancia de cuál va a ser el destino de la tonadillera al abandonar España, aunque antes deberá atender sus últimas obligaciones judiciales y desentrañar el futuro de su posesión más preciada, Cantora.

La capital del tango, Buenos Aires, es según Socialité la ciudad elegida para empezar una nueva vida lejos del constante foco mediático del que es noticia en España. Ciudad que, además, le ayudaría a estar cerca de las principales ciudades de Latinoamérica para llevar a cabos conciertos y galas. Según ha podido saber el programa de María Patiño, la cantante de Yo soy esa habría pedido a sus asistentes que preparen un buen número de visitas a algunos de los mejores barrios de Buenos Aires para encontrar un lugar en el que vivir tras abandonar España. Su marcha de nuestro país parece segura, al menos, a medio plazo.

Y es que la capital argentina será la primera parada de La Pantoja en su gira americana donde, según el programa de La Fábrica de la tele, ya “está toda la ciudad empapelada con el cartel de su concierto". Un periodista argentino ha explicado para Socialité que las fans argentinas de la cantante están ansiosas y “con muchas ganas” de oírla cantar. Y es que es en este país al igual que en México, dónde con mayor fervor se sigue la carrera de la cantante desde hace décadas. Pantoja se habría decantado por Argentina y no por México para empezar una nueva vida.

El mismo periodista contó que la cantante ha exigido ciertos detalles en el hotel en el que pasará apenas un día, "quiere rosas blancas por doquier, que todo esté lleno de flores (...) Va a llegar 24 horas antes del concierto y se va a ir exactamente 24 horas después".

A vueltas con sus deudas

Esta misma semana, la cantante conseguía evitar finalmente su desahucio de Cantora tras llegar a un acuerdo con Hacienda por no haber pagado las deudas que tiene. El fin de semana anterior, en Viva la vida se daban a conocer unos documentos aportados por José Antonio Avilés en los cuales, presuntamente, se contaba que ya había empezado a tramitarse todo para desalojarla de la vivienda. Sin embargo, en El Programa de Ana Rosa aclaraban que ese posible embargo podría haberse visto paralizado después de que la cantante ofreciese una solución al problema.

Según se ha contado en diferentes programas de Telecinco, Isabel Pantoja debe a Hacienda por la finca en la que reside desde su matrimonio con Paquirri la friolera de 414.080 euros, cifra que ha ido aumentando con el tiempo debido a los intereses. A los que habría que sumar una deuda millón de euros que tiene en relación a la hipoteca.

Para terminar con ella, Isabel Pantoja podría haber puesto como aval los propios contratos de los conciertos que dará próximamente en Latinoamérica, dos en Chile y el anteriormente mencionado en Argentina. La cantante estaría esperando poner fin a todas estas controversias para empezar una nueva vida, ahora con su madre fallecida y sin apenas relación con sus hijos, en Argentina.

