Telecinco confirma la segunda temporada de 'Idol Kids' sin Isabel Pantoja y comienza el casting

Esta nueva entrega, sin embargo, sufrirá importantes cambios. El más llamativo será su jurado, ya que ninguno de sus miembros (Isabel Pantoja, Carlos Jean y Edurne) volverá a repetir como jueces. De hecho,que hagan interesante su vuelta.

Hay que recordar que la producción de la primera edición de Idol Kids tuvo que ser paralizada después de que cadena y productora no consiguieran un jurado a la altura tras la negativa de la cantante Malú. También se había barajado el nombre de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Los tres coincidirían años después en Mask Singer: Adivina quién canta, también de Fremantle.

Pero, ¿por qué Mediaset se plantea ahora una segunda edición de Idol Kids si los datos de la primera edición no fueron tan positivos? La primera razón la encontramos en su evolución positiva en audiencias. Como explicamos más arriba, el formato consiguió remontar sus audiencias en sus últimas semanas hasta despedirse ante 2,4 millones de espectadores, un registro que ahora Telecinco no alcanza ni con Secret Story ni con La última tentación.

La segunda de las razones se encuentra en la posibilidad de renovar por completo el jurado del talent, que no funcionó como debiera en su primera edición ya que Isabel Pantoja no estuvo a la altura. Su falta de naturalidad no pasó inadvertida al sabio ojo del espectador, que dio la espalda a la tonadillera.

La tercera y, no por ello, menos importante es que, salvo Got Talent España, Mediaset no cuenta con talents en su catálogo, al contrario de lo que ocurre con su rival Antena 3, que suma en su haber Mask Singer, La Voz, Tu cara me suena o LEGO Masters.