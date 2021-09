Por qué Telecinco volverá a confiar en 'Idol Kids' a pesar de sus discretos datos de audiencia

Tras un prometedor estreno consiguiendo superar a un peso pesado como la turca Mujer, Idol Kids fue desinflándose semana tras semana hasta caer en su sexta semana hasta su mínimo con 1.591.000 espectadores.

Sin embargo, a partir de entonces consiguió remontar el vuelo hasta el punto de que Mediaset España decidió utilizar su final para atacar a la final de La Voz. Finalmente se despidió con una media de un 16,7% y 1.937.000 espectadores.

Estos datos no eran tan positivos como se esperaba e hicieron pensar que el grupo hubiera podido descartar una segunda edición del formato producido por Fremantle. Sin embargo, en enero de este año confirmaron que no descartaban seguir adelante con una nueva temporada.

"Estamos muy satisfechos con el resultado de la primera edición. Estos programas van cogiendo consistencia a medida que los vamos haciendo. Y no descartamos la posibilidad de seguir andando con Idols o con Idol Kids", dijo el director de Contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva, durante la ruenda de prensa virtual de la sexta edición de Got Talent.

Y así parece que será. Según publica Yotele, cadena y productora ya están inmersos en la preproducción de una nueva entrega del talent show, que sufrirá importantes cambios respecto a su primera temporada.

El más llamativo será su jurado, ya que ninguno de sus miembros (Isabel Pantoja, Carlos Jean y Edurne) volverá a repetir como jueces. De hecho, la productora está buscando nuevos nombres que hagan interesante su vuelta. De ser así, la nueva edición se comenzará a grabar en diciembre.

Hay que recordar que la producción de la primera edición de Idol Kids tuvo que ser paralizada después de que cadena y productora no consiguieran un jurado a la altura tras la negativa de la cantante Malú. También se había barajado el nombre de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Los tres coincidirían años después en Mask Singer: Adivina quién canta, también de Fremantle.

Ausencia de grandes formatos

Pero, ¿por qué Mediaset se plantea ahora una segunda edición de Idol Kids si los datos de la primera edición no fueron tan positivos? La primera razón la encontramos en su evolución positiva en audiencias. Como explicamos más arriba, el formato consiguió remontar sus audiencias en sus últimas semanas hasta despedirse ante 2,4 millones de espectadores, un registro que ahora Telecinco no alcanza ni con Secret Story ni con La última tentación.

La segunda de las razones se encuentra en la posibilidad de renovar por completo el jurado del talent, que no funcionó como debiera en su primera edición ya que Isabel Pantoja no estuvo a la altura. Su falta de naturalidad no pasó inadvertida al sabio ojo del espectador, que dio la espalda a la tonadillera.

La tercera y, no por ello, menos importante es que, salvo Got Talent España, Mediaset no cuenta con talents en su catálogo, al contrario de lo que ocurre con su rival Antena 3, que suma en su haber Mask Singer, La Voz, Tu cara me suena o LEGO Masters.

Tanto es así que hace unos meses optó por lanzar un formato propio junto a Fremantle, Top Star, que fracasó de forma estrepitosa en audiencias, aunque sirvió para zanjar el contrato de Pantoja.

Con Idol Kids, sin embargo, el grupo opta por una marca algo más reconocible para el público y con una mecánica más sencilla que aquel formato. Falta ahora por ver si Mediaset incrementará algo más su presupuesto, ya que su falta de inversión fue una de las claves para que no calara entre el público.

Sea como fuera, con Secret Story, Got Talent y La última tentación en parrilla, y con la ficción prácticamente descartada, Mediaset necesita un talent en su parrilla para principios de 2022 que acompañe a la cuarta edición de La isla de las tentaciones y el probable desembarco de GH VIP.

Sigue los temas que te interesan