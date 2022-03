Con Isabel Pantoja deja de importar la salud mental: el insoportable machaque a la tonadillera en televisión

Isabel Pantoja ha vuelto a sentarse ante el juez este martes 22 de marzo. La tonadillera ha acudido al Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga para declarar como acusada de un presunto delito de insolvencia punible, una comparecencia que ha generado una gran expectación mediática al ser la primera aparición de la artista ante las cámaras desde la muerte de su madre, además de su regreso a los juzgados tras ser condenada en 2014 a dos años de prisión.

Este regreso al foco mediático ha valido para que la televisión, una vez más, saque su peor cara y olvide aquella lección que parecía haber aprendido con el suicidio de Verónica Forqué: que la salud mental debe estar por encima del espectáculo.

Tras la denigrante escena que la tonadillera tuvo que vivir en el banquillo, siendo fotografiada por una nube de fotógrafos como si de una atracción turística se tratase, los programas de distintas cadenas han comentado el nuevo problema judicial de Pantoja con algunas afirmaciones y posicionamientos que se acercan más al acoso que al análisis y la información.

El caso más flagrante es el de Francisco Rivera, que desde su silla en Espejo Público no dudó en aprovechar las horas bajas de la viuda de su padre para atacarla cruelmente. "No me alegro del mal que le pase a nadie, pero a las personas malas es normal que le pasen cosas malas y esta mujer todo lo que le pase se lo merece, desde luego", afirmó sin despeinarse el matador.

Esta estocada del hijo de Paquirri no sólo no fue censurada por ninguno de los presentes, sino que además recibió el apoyo de la presentadora, Susanna Griso. "Al principio parecía que había inquina por tu parte (...) pero los hechos te están dando la razón, esta señora es una delincuente", aseveró la periodista.

Una situación similar se ha vivido en Telecinco, cadena que acostumbra a elevar a los altares o hundir en el barro a Isabel Pantoja en función de sus intereses, tal y como demuestran los antecedentes. En esta ocasión, muchos los tertulianos de los distintos formatos del corazón de Mediaset se han convertido en jueces y verdugos de la artista, mientras que su hija y su sobrina se enfrentan a la marabunta como desvalidas defensoras.

"No creo que esté bien para aguantar esto otra vez", ha llegado a advertir Isa Pantoja en El Programa de Ana Rosa sin poder contener el llanto. Pero las lágrimas de la joven no han conmovido a colaboradores como Alessandro Lequio, que ha definido a la madre de su compañera como "una señora a la que no le gusta pagar y al hacer todo lo posible para evitarlo las cosas le acaban saliendo mal". Además, el italiano no dudó en hacer una pregunta impertinente a Isa: "¿Tú recuerdas a tu madre sin tener problemas judiciales?".

Más contundente que su prima ha sido Anabel Pantoja, que ha utilizado las redes sociales y su puesto en Sálvame para cargar contra la mala praxis televisiva y mediática en general. "¿Dónde están los derechos de un ser humano? ¿Un photocall? Es un juicio que será juzgado, no es un concierto. Cómo se nota que no somos los mismos ante la justicia. ¿Y las vallas? ¿Y la seguridad? ¿Y la humillación?", escribió en su Instagram al producirse la humillante entrada de su tía a los juzgados.

La influencer ha insistido en esa idea en Sálvame. El programa emitía este miércoles un vídeo comparando la llegada a las instalaciones judiciales de otros famosos que han tenido problemas con Hacienda. A diferencia de Isabel Pantoja, se puede ver cómo esos personajes disfrutaban de un pasillo de seguridad con el que poder acceder a las instalaciones sin obstáculos ni empujones. "Suena mal que lo diga yo, pero creo que todos somos iguales y ahí se ve lo que yo reclamaba ayer", ha expresado la sobrina de la cantante tras ver las imágenes.

"Lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo contigo. Ayer caímos en la trampa todos, hemos caído en decir: 'pobrecita' cuando creo que con una actuación simple de su abogado se habría evitado", espetó Jorge Javier Vázquez. "Qué casualidad que solo pasa con tu tía. Pregúntate por qué. Porque les conviene, estoy cada vez más convencido", añadió.

Con estos comentarios se recupera el relato maniqueo de una Isabel Pantoja pérfida y oscura que merece todo el mal que le depare el destino. La misma malvada mujer que relató su hijo, Kiko Rivera, frente a millones de espectadores con la trama de Cantora, la herencia envenenada. Entonces, igual que ahora, se aprovechó la situación para atacar públicamente a la tonadillera pese a que se conocía que su estado anímico era "preocupante".

El hostigamiento diario y público a una persona desde los platós de televisión pone de manifiesto, una vez más, que la atención a la salud mental es selectiva. Determinados programas y tertulianos han visto más conveniente deshumanizar a Isabel Pantoja, dejar a un lado la empatía y dar contenidos en televisión a base de machacarla, porque parece que la salud mental solo importa cuando defenderla es rentable.

