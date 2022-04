Makoke, sin piedad contra Kiko Matamoros por sus pruebas en 'Supervivientes': "Me dio pena"

11 operaciones estéticas y 40.000 euros en gastos. Estas son las cifras que se habría gastado Kiko Matamoros para lucir su físico actual a sus 65 años. Aunque la cifra podría ser mayor si no descontáramos las “rebajas” que suelen hacer algunas clínicas a los famosos con el objetivo de conseguir publicidad gratuita a modo de menciones en los programas donde éstos participan o en sus redes sociales. Cifra que ya calculó hace unos meses el Dr. José Manuel Gómez Villar en Viva la vida.

Y es que, el tiempo pasa para todos. Y esto se ha puesto de relevancia en la primera prueba, la del barro, que ha tenido lugar en Supervivientes y dónde hemos podido ver a un Kiko Matamoros que, pese a su cuerpo musculado y su corpulencia, le ha costado llevarla a cabo. Al menos esto es lo que ha opinado su ex, Makoke, este sábado en su colaboración en el programa vespertino de los fines de semana de Telecinco.

“Sinceramente tengo que reconocer que me dio pena cuando le vi en la prueba, me dio cierta ternura verle cómo estaba (…) Kiko antes, cuando estaba conmigo, hacía bici y boxeo, pero lleva años en los que solo hace pesas, ya no hace cardio y no tiene nada de fondo", remataba la colaboradora, la cual mantiene una relación nefasta con su exmarido y padre de su hija Anita, con la cual no tiene relación alguna desde hace algunos meses. Criticas a las que se sumó Raquel Bollo, “fuma mucho y eso le afecta, Kiko tiene un aspecto estupendo pero también tiene una edad y en este tipo de pruebas se nota".

Tampoco ha salido muy bien parado por parte de su actual pareja, la modelo Marta López, que en declaraciones a Sálvame ha comentado: "Kiko hace muchas pesas, eso es ejercicio anaeróbico, no anaeróbico. Tiene muy poco fondo. Yo no esperaba que corriese la maratón. Estoy orgullosa de que terminase la prueba, de que se esforzarse. Creo que hay perfiles de concursantes y el suyo es de darlo todo en las pruebas e intentarlo".

El daddy de la edición

No solo fue la prueba del barro la que le costó a Kiko Matamoros pese a que no es una de las más difíciles del programa, de hecho, habrá que esperar a ver cómo realiza las siguientes si el polémico colaborador continua semana a semana en el programa. Cabe recordar que las pruebas de Supervivientes cada vez son más complicadas y el estado físico de los concursantes estará cada vez más tocado.

El salto del helicóptero del que fuera mánager de Carmina Ordóñez también fue de los más comentados. En un alarde de virilidad, Matamoros quería pasar a la historia del programa llevando a cabo el salto más alto de la historia del programa, pero no pudo ser. En la propia gala del estreno, Jorge Javier Vázquez le comunicaba en directo que por su edad y por su estado físico, los médicos y expertos del programa habrían recomendado que saltase cerca del agua. “Da igual. Haré lo que me digáis que para eso estoy aquí”, asumía resignado.

