Kiko Matamoros, de nuevo a quirófano: la operación que le cambiará la vida

Kiko Matamoros (63 años) ha sorprendido a sus compañeros de Sálvame la tarde de este miércoles. Durante la emisión del programa y tras sostener una conversación con Anabel Pantoja (34) -quien ha hecho referencia a las declaraciones de su prima, Isa Pantoja (24), en la revista Lecturas-, el colaborador del programa de Telecinco ha desvelado que, el próximo lunes 27 de julio tendrá que someterse a una nueva operación, de la que ha comentado algunos detalles.

Según él mismo ha explicado, le extraerán la vesícula biliar. Una operación sencilla que le permitirá a Kiko Matamoros hacer su vida normal. No obstante, desde ese momento deberá obedecer a ciertas medidas. Y es que, si bien no será un obstáculo vivir sin vesícula, el presentador tendrá que ser responsable con su comida, ya que su dieta será baja en grasas, picante y alcohol. "Va a cambiar mi vida", ha comentado el colaborador de Sálvame, que ha hablado del tema con total tranquilidad, haciendo referencia a los cambios en su alimentación.

Kiko Matamoros a la salida de un hospital en Madrid, en 2019. Gtres

No es la primera vez que el padre de Laura Matamoros (27) tiene problemas con la vesícula. De hecho, Kiko Matamoros, ha dado a conocer la noticia un mes después de haber pasado por quirófano para ser intervenido de una obstrucción en un conducto biliar a causa de un cálculo. "Me tuvieron que intervenir. El steak tartar que hiciste, Kiko, era una bomba. Me lo comí por darle en la boca a todos los que decían que estaba malo y acabé en urgencias el domingo por la noche y me operaron el lunes", contó el pasado 18 de junio en Sálvame, recordando que fue uno de los invitados del banquete que hicieron Kiko Hernández y Marta López en la gala de La última cena del 12 de junio.

Esta vez, Kiko Matamoros ha vuelto a hablar de su próxima intervención de forma muy natural e, incluso, gastándose alguna broma. "Si queréis lo traigo en un tarrito", ha comentado el presentador en tono de humor.

En los últimos meses, Kiko Matamoros ha tenido que afrontar diversos problemas de salud. Antes de ser intervenido de una obstrucción en un conducto biliar, el colaborador de Sálvame sufrió un contratiempo con su tensión. Fue el pasado mes de abril, cuando el padre de Diego Matamoros (34) acabó en el médico tras una polémica con su ex, Makoke. "No es la primera vez que me pasa cuando tengo una situación de tensión, de ansiedad y nervios. He vomitado y se me había disparado la tensión", comentó entonces.

