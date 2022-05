Marta Riesco no volverá a ser colaboradora: la cúpula de su productora decide no contar más con ella

Desde que el pasado martes Rocío Carrasco acudiera al plató de Sálvame para mostrar las pruebas que desmentían el testimonio de Marta Riesco sobre su famosa llamada, la reportera de El Programa de Ana Rosa ha ido desapareciendo de las conexiones en directo que realizaba en su programa, ni tampoco ha vuelto a Ya son las ocho, donde también colabora.

Las contradicciones de la actual pareja de Antonio David Flores sobre la polémica en la que está inmersa donde aseguraba haber recibido la llamada de Rocío Carrasco, han tenido sus consecuencias. De hecho, era el propio presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, el que aseguraba que desde su productora le habían pedido que mostrara alguna prueba que diera veracidad a su testimonio. "Me han contado que lógicamente desde su productora, le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas, la que no apareces eres tú", anunciaba el pasado 4 de mayo.

Parece que esta situación ha sobrepasado a la intérprete de No tengas miedo, y según la información a la que ha tenido acceso YOTELE, la productora de Ana Rosa (Unicorn Content) en la que trabaja la periodista, habría mantenido una tensa reunión con ella para intentar poner fin a la delicada situación en la que se encuentra. Al parecer, los directivos de la empresa no quieren volver a contar con Marta Riesco como colaboradora en los programas del corazón en los que se le puede ver habitualmente, ni tampoco en cualquier tipo de tertulia.

La decisión reside en poner fin al conflicto que se lleva generando desde hace una semana, el cual habría provocado un fuerte malestar en la productora. Además, también sería una decisión que protegería a la propia periodista, ya que todavía no ha sido capaz de explicar su "as en la manga". Riesco desaparecerá del primer plano mediático, pero parece que sí seguirá ligada al programa matinal de Telecinco, pero con las funciones básicas por las que fue contratada, es decir, como redactora y no como el personaje público en el que se había convertido a pesar de su negativa a reconocerlo.

La desaparición de Marta Riesco y todo lo que tiene que ver con ella parece que no solo ha desaparecido de la productora Unicorn Content. Ayer, Terelu Campos anunciaba en Sálvame que desde la productora del programa, La Fábrica de la Tele, se estaban planteando dejar de emitir información sobre Marta Riesco y su pareja, Antonio David Flores.

