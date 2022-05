Jorge Javier Vázquez asegura que la productora de Marta Riesco le habría pedido las pruebas de la llamada

Desde el pasado viernes, todos los programas de Telecinco han recogido las declaraciones que Marta Riesco realizaba en Ya son las ocho, asegurando que había recibido el pasado jueves 21 de abril una llamada de Rocío Carrasco a través del teléfono del director de una revista. Pero ayer en Sálvame y en presencia de la propia Rocío Carrasco, mostraban las imágenes de la cámara de seguridad del restaurante en el que se habrían producido los hechos, desmintiendo así a la periodista.

Desde que la reportera y actual pareja de Antonio David contara esa supuesta llamada, no ha dejado de afirmar que guarda un "as en la manga" que le permitirá demostrar que todo su testimonio es cierto, y que Rocío Carrasco está mintiendo cuando dice que "jamás" ha hablado con Marta Riesco.

La periodista, habitual trabajadora y colaboradora de dos programas de Mediaset (Ya son las ocho y El Programa de Ana Rosa), aparecía en antena por última vez ayer por la mañana en una conexión en directo desde la Feria de Abril en Sevilla, lugar en el que se encuentra destinada por el programa matinal de Telecinco.

Pero precisamente desde ayer sobre la 13:00 del mediodía, Marta Riesco no ha vuelto a aparecer en pantalla, algo raro si precisamente se encuentra en Sevilla para conectar en directo con el programa en el que trabaja.

Este suceso coincide con las declaraciones vertidas esta tarde en Sálvame por parte de Jorge Javier Vázquez, y es que el catalán asegura que le han "contado" que la productora en la que trabaja (Unicorn Content), ha decidido apartarla hasta que pueda sacar las pruebas que, según ella, posee para demostrar que sí habló con la hija de Rocío Jurado.

"Me han contado que lógicamente desde su productora, le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas, la que no apareces eres tú", sentenciaba el de Badalona. La postura de la productora habría tenido lugar después de que ayer en Sálvame Rocío Carrasco desmintiera a la intérprete de No tengas miedo.

Ante esta decisión, Kiko Hernández afirmaba que era lo más correcto, ya que si no lo hicieran, perderían credibilidad con sus espectadores. "Qué explicación le dan sino a su público", comentaba el colaborador.

Pero sobre todo, según el presentador de Supervivientes, Marta Riesco es la primera que debió sacar las pruebas, ya que fue ella la que contó la existencia de esta supuesta llamada."Ayer como bien dijo Rocío Carrasco, la que tiene que demostrar que han hablado es Marta Riesco, que es la que lo dice primero".

La productora ha dado un ultimátum a la penas: “o sacas las pruebas o no sales más”



Y bonus track de JJ hundiendo a Miguel Ángel Nicolás



Chillooo 👏🏼👏🏼 #yoveosalvame pic.twitter.com/UmTpsdqe1j — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) May 4, 2022

[Más información: 'Sálvame' y 'Ya son las ocho' enfrentados en Mediaset por la llamada de Marta Riesco]

Sigue los temas que te interesan