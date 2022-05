Rocío Carrasco reabre el cisma en Telecinco: el órdago definitivo a la cadena por dar voz a la violencia

La última polémica de Marta Riesco ha provocado tal revuelo que la propia Rocío Carrasco ha reaparecido en Sálvame para desmentir a la novia de Antonio David. La cantante de No tengas miedo, que sigue ignorando a diario su propósito de no ser un personaje público, aseguró el viernes en Ya son las ocho que había recibido una llamada de la hija de Rocío Jurado para ofrecerle cantar en el próximo concierto en homenaje a 'la más grande', una historia que ha ido cambiando de versión a medida que la realidad acorralaba a la reportera.

Rocío Carrasco ha dado la cara en el programa vespertino para demostrar que lo que ha relatado Riesco no es cierto, pero lo verdaderamente importante de su intervención ha sido la denuncia pública de la violencia mediática que sigue sufriendo: "El maltrato que 'el ser' ejerce sobre mí no cesa, porque tiene quien lo ejerza por él", ha aseverado, recordando que ya dijo en su día que 'el ser' no ha desaparecido de Mediaset tras su despido.

Tal y como hemos analizado en varias ocasiones en BLUPER, desde los distintos programas de la cadena se ha seguido dando voz al discurso de Antonio David, bien sea ofreciéndole el micrófono directamente a él o dando un hueco a sus portavoces, quienes han seguido cuestionando el relato de Rocío Carrasco y su papel como madre.

Esa doble moral de la compañía de Vasile volvió a quedar de manifiesto este martes, cuando Rocío lamentó tener que volver a enfrentarse a una situación que lleva décadas mermando su salud mental. "Llevo 20 años teniéndome que defender de cosas como esta, que no tienen ninguna veracidad ni ningún tipo de prueba. La jodienda es que me tenga que ver una vez más en la tesitura en la que me tengo que defender", expresó.

Las palabras de Rocío hicieron que Jorge Javier diera un paso al frente y también lanzara un órdago a la cadena de forma más explícita que nunca: "Estamos contribuyendo a blanquear el maltrato. Pido a los compañeros de cadena que se planten, esto nos perjudica a todos como cadena, como sociedad y como personas. Yo tampoco me voy a callar más", aseveró.

El presentador quiso recalcar que se le ha vuelto a dar voz a la violencia "en un programa de esta cadena y esto no puede seguir así. Hay que decir basta ya". Y añadió: "Nunca es tarde, creo que hemos cometido muchos errores. Hoy puede ser el inicio de una nueva época y quizá hoy entre todos debamos decidir qué tipo de cadena queremos ser".

Jorge Javier: “Quizá hoy entre todos debamos decidir qué tipo de cadena queremos ser”



Este señalamiento se produce justo 24 horas después de que Jorge Javier estallara contra Marta Riesco y pusiera en un brete a Telecinco después de que la reportera de El programa de Ana Rosa le llamara acosador. "Llegados a este punto, creo que la cadena tiene que tomar determinaciones. Si tiene a un presentador que acosa a una redactora, creo que lo mejor es que el presentador se vaya hasta que se solucionen las cosas. Buenas tardes, me voy", dijo antes de abandonar el plató, aunque finalmente reapareció en su puesto de trabajo.

De esta manera, en Telecinco vuelve a resucitar con fuerza la tensión entre productoras, en este caso entre La Fábrica de la Tele y Unicorn Content, que desde la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco se han erigido como representantes de dos posiciones totalmente contrarias, sin que Mediaset tome ningún tipo de medida para evitar este enfrentamiento televisado.

La actitud de Telecinco con este asunto ha empañado demasiadas veces la labor y el esfuerzo de La Fábrica de la Tele, por lo que la productora, a través de la voz de Jorge Javier, ha querido desvincularse de la doble moral de la cadena y ha lanzado el órdago definitivo para que se deje de dar voz a quienes, como portavoces de Antonio David Flores, siguen ejerciendo violencia mediática contra Rocío Carrasco.

La situación para Mediaset vuelve a complicarse justo cuando se espera que la segunda parte de la docuserie vea la luz pronto. Cabe recordar que por el aniversario de Rocío, contar la verdad para seguir viva la cadena emitió un resumen del documental para refrescar la memoria y reivindicar el cambio mediático que provocó ese formato. Ahora, la nueva polémica originada por las mentiras de Marta Riesco contribuye, por un lado, a promocionar la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, pero por otra parte pone en tela de juicio a una cadena que no puede permitirse el lujo de seguir nadando y guardando la ropa.

