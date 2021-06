La pulla de Carlota Corredera a Ana Rosa Quintana por dejar de hablar de Rocío Carrasco

Noticias relacionadas Kiko Matamoros y el cinismo: creyó a Antonio David sin pruebas y juzga a Rocío sin escucharla

Carlota Corredera presentó este miércoles el último programa, de momento, sobre Rocío Carrasco. Tras la emisión de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, la hija de Rocío Jurado visitaría el plató para ofrecer una última entrevista.

Antes de dar la bienvenida a Carrasco, Carlota Corredera realizó un monólogo, al igual que había hecho en las últimas semanas. Y en esta ocasión lanzó un dardo a compañeros de cadena como Kiko Matamoros y Ana Rosa Quintana.

“Solo buscábamos dar voz a una mujer que necesitaba ser escuchada, pero nos hemos convertido en el programa de las mujeres que llaman al 016, las adolescentes que se han lanzado a hablar sobre sus problemas...” destacaba Carlota.

La gallega sacó pecho ante el impacto social que había tenido esta producción. “Me siento más orgullosa que nunca de Mediaset, es el canal más parecido a las personas de la calle. Os enseñamos la vida, el alma humana” continuó relatando, mientras la voz se le quebraba.

En esas primeras frases, también realizó una crítica a algunos rostros del grupo de comunicación, aunque sin mencionarlos.

“Hemos descubierto estos días que los negacionistas se dividen entre quienes ni siquiera han visto la serie y los que de la noche a la mañana han dejado de hablar del tema”, añadió. La referencia a quienes no han visto la serie es una referencia clara a Kiko Matamoros. Y es que el colaborador televisivo dijo en Sálvame que vio “el episodio 0 y me produjo tal estupor y tal estado de angustia y ansiedad que apagué la tele y me fui a la cama. Pensé que podía haberme equivocado en los juicios que hice y me parecía un tema que era tremendamente doloroso”, explicó.

El mensaje de Corredera también va dirigido a Antonio Montero, con quien tuvo un desencuentro en Sálvame. Montero volvió a decir que, bajo su punto de vista, Rocío Carrasco es una mala madre; esas palabras provocaron que Carlota saliese del plató, indignada, y que solo regresase con el abandono de Montero.

Por último, la presentadora lanzó una pulla a Ana Rosa Quintana. Y es que la reina de las mañanas ha dejado de tratar todo lo referido a la serie documental de Rocío Carrasco en su programa. Distintos medios ya hablan de una 'guerra fría' entre la productora de la docuserie, La Fábrica de la Tele, y la de Ana Rosa, Unicorn Content. Sin embargo, BLUPER ha podido confirmar que las relaciones entre ambas son excelentes y prueba de ello es que Ya es mediodía ha seguido abordando los últimos acontecimientos de la docuserie.