Kiko Matamoros, contra todos por Rocío Carrasco: atiza a Carlota Corredera, 'Sálvame' y Telecinco

Kiko Matamoros ha respondido a la crítica abierta que Carlota Corredera le dedicó en Viernes Deluxe. La presentadora de Sálvame señaló a algunos compañeros "negacionistas" de la violencia de género sufrida por Rocío Carrasco, entre los que según ella está el colaborador.

"Para mí, que Matamoros, que ha dicho en este plató que Rocío Carrasco es mala persona y mala madre, cuando va a emitirse el último episodio diga que no ha visto la serie... ¿qué hago? ¿Me tiro al suelo?", dijo entonces la gallega.

Esas palabras han obtenido respuesta este domingo en Viva la vida, programa donde también colabora Matamoros. "No voy a hablar de Carlota Corredera, presentadora del programa en el que trabajo. Primero, porque le molestaría muchísimo. Segundo, porque uno sabe cuál es la estructura funcional de su programa, dónde tiene que estar y dónde no", ha aseverado.

Carlota Corredera criticó el negacionismo de muchos compañeros tras la docuserie de Rocío Carrasco. Mediaset

Sin embargo, sí ha querido defenderse de las acusaciones de negacionista: "A mí se me ha acusado de negacionista. En ningún momento he negado ni en puesto en solfa el sentimiento y el dolor de Rocío desde que empezó a emitirse la docuserie. Que me enseñen un corte en el que yo haya dicho eso".

El exmarido de Makoke ha vuelto a explicar por qué, según él, no ha podido ver la serie Rocío, contar la verdad para seguir viva: "Ya conté las razones. El 0 y el 1 se emitieron juntos. El 0 me produjo tal estupor y tal estado de ansiedad y angustia que estaba viendo el 1 y tenía la cabeza en el anterior. Apagué la televisión, me acosté y me costó bastante dormir". Y prosigue: "Me parecía un tema tremendamente doloroso. Había reacciones que no entendía por qué había una sentencia judicial de tres instancias que creo que no dan pie a hacer determinados juicios públicos".

Además de contestar a Carlota, Kiko también ha atizado a Telecinco por haber tenido en nómina a Antonio David: "¿Que le tengo que pedir perdón a Rocío Carrasco, según Carlota? Posiblemente sí. No solo yo, todos. Desde el primero hasta el último".

"Yo no he contratado a nadie para que vaya a hablar a un plató. Ni a Antonio David, ni a Olga, ni a Rocío Flores, ni a Rocío Carrasco. Ni le he puesto una alcachofa a Gloria para que hable. Yo lo que me he comido es un pastel que me han servido y, en función de eso, he hecho la digestión de una forma u otra", ha sentenciado el colaborador.