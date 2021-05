Alejandra Rubio enseña su ropa interior en ‘Viva la vida’ durante una broma de Torito

Cada semana, Torito suele aparecer en Viva la vida con algún disfraz, dispuesto a recordar imágenes del archivo de Telecinco. En esta ocasión, y coincidiendo con el aniversario de su muerte, llevó a caso su sección caracterizado de Rocío Jurado, y así ofreció vídeos de Jon Kortajarena en Aquí hay tomate, o de una joven Paulina Rubio en Crónicas Marcianas.

En un momento dado, Torito se vino arriba, y mientras sonaba la canción de Rocío Jurado ‘Muera el amor’ cogió en brazos a Carmen Borrego, a la que zarandeó de un lado a otro. Carmen se zafó en cuanto pudo, y muy enfadada, se retiró a su silla. Torito se disculpó, pero ella no parecía dispuesta a perdonar. “Vete a la mierda, que me has hecho polvo. Me ha jodido la costilla. No es broma, una cosa es hacer una broma y otra cosa es hacer daño”, respondía la hija de María Teresa Campos.

Quique Torito intentaba quitar hierro al asunto, alabando “lo poco que pesa” su compañera. Emma García, en voz baja, le preguntaba a Carmen si deseaba salir, pero no abandonó el plató. “Me has apretado y me has hecho daño en las costillas”, se lamentó Borrego.

La dirección decidía repetir las imágenes del zarandeo en la pantalla que hay detrás del set principal, algo que no hizo gracia a Carmen. “¿Es necesario? Yo creo que no es necesario” decía muy enfadada.

Kiko Matamoros, presente en el plató, echó más leña al fuego: “Y encima, Alejandra, riéndose”, dijo, en referencia a Alejandra Rubio, la sobrina de Carmen con la que parece no tener una excelente relación.

Carmen Borrego y Torito en 'Viva la vida'

Carmen continuaba hablando de su enfado y su dolor. “Siempre me toca a mí, a ver si otro día le toca a otro. Ahora tengo que aguantar que me saquen tres mil años, que te saquen a ti” se quejaba. José Antonio Avilés no paraba de reír, y Carmen le dijo que a él no podría levantarle “ni la grúa municipal”.

A continuación, Torito volvió a hacer la misma jugada y zarandeó a Alejandra Rubio, que empezó a mover mucho las piernas, y terminó enseñando hasta en dos ocasiones su ropa interior en directo. La joven sintió mucha vergüenza, se tapó como pudo y terminó abandonando el plató.

En las redes sociales este momento pronto se hizo viral, y algunos usuarios aplaudieron el espectáculo de Torito, mientras que otros creían que se había pasado.

“Me he asustado porque, de repente, he visto que se me estaba viendo todo. He salido de los nervios, pero que todo en la vida fuera eso. Es el karma porque me he reído de la tita y me ha tocado”, explicó Alejandra, al volver a su sitio. Más tarde, la propia Alejandra quitó hierro al asunto diciendo en redes “hagas lo que hagas, ponte bragas” junto a un emoji de risa.