Jorge Javier Vázquez estalla y abandona 'Sálvame' tras ser señalado por Marta Riesco

Jorge Javier Vázquez ha estallado este lunes contra Marta Riesco. El presentador de Sálvame ha comenzado el programa confesando que el viernes intentó entrar en directo en Ya son las ocho para desmentir a la novia de Antonio David Flores, algo que volvió a intentar este lunes en el espacio matinal tras la intervención de la reportera desde la Feria de Sevilla.

"Menos mal que no entré ni en uno ni en otro", ha añadido el de Badalona, que ha dedicado un extenso discurso a Marta Riesco en el que la tensión ha ido creciendo hasta que, finalmente, el presentador ha acabado marchándose del plató en directo.

"Me parece un elemento que si en un momento me hizo gracia, ahora me parece peligroso, jamás querría tenerla en una redacción trabajando, me estoy enterando de cosas que no me gustan en absoluto, sobre su historia, cómo manipula y cómo miente", ha explicado.

El catalán ha asegurado que no querría trabajar con la novia de Antonio David porque "ensucia el ambiente y porque sé perfectamente que sus compañeros la detestan". Y añade: "Ella, por mucho que se empeñe, desde hace tiempo ha dejado de ser periodista y se ha convertido en una más".

Jorge Javier asegura que el ver a Marta Riesco el viernes y hoy en la feria le puso de tan mala leche que intentó entrar en Ya son las ocho y el Programa de Ana Rosa.



Además, Jorge asegura que Riesco no le da "ninguna pena" porque ha encontrado en 'el Penas' "la horma de su zapato". "Son los dos iguales, que luego no venga de víctima", asevera el presentador.

Pero lo que ha hecho estallar definitivamente a Jorge Javier ha sido la respuesta en directo de Marta Riesco, que ha empleado sus redes sociales para contestarle. "Los que me estáis poniendo de loca eres tú (sic). Me has llamado trilera, zenutria (sic) y que me vais a echar y que me queda poco aquí", ha escrito la reportera junto a una fotografía de su televisor con la emisión en directo de Sálvame.

"¿Tú eres tonta o eres tonta? ¿Tu nivel de comprensión lectora dónde está?", le ha espetado el de Badalona, que asegura que la cantante de No tengas miedo va a desaparecer de Telecinco "en cuanto aparezca la jefa [Ana Rosa Quintana], porque esas historias tan mierda no las acepta en su programa".

Pero la siguiente story de Riesco en Instagram enfurecía todavía más a Jorge Javier: "Esta señora acaba de subir a sus stories el hashtag '#StopAcoso'", ha anunciado el filólogo. La exmiss escribía lo siguiente: "Ese señor lleva 25 minutos de acoso hacia mi persona (...) Llevo dos bajas médicas por el acoso de La Fábrica de la Tele".

Ante ese texto, el presentador retaba a Telecinco a tomar una decisión. "Llegados a este punto, creo que la cadena tiene que tomar determinaciones. Si tiene a un presentador que acosa a una redactora, creo que lo mejor es que el presentador se vaya hasta que se solucionen las cosas. Buenas tardes, me voy. Continúa, Adela", dijo antes de desaparecer del plató.

Tras la publicidad, Adela González ha tomado las riendas del programa en solitario, aunque ha anunciado que Jorge Javier estaba "cogiendo aire" fuera y se reincorporaría a su puesto de trabajo.

Finalmente, Jorge Javier ha regresado al plató minutos después. "Evidentemente, no iba a dejar mi puesto de trabajo, soy un profesional y jamás lo abandonaría aunque se me intente imputar un delito", ha afirmado. El presentador ha mantenido "todos y cada uno de los puntos" de su discurso y ha dedicado un último mensaje a Marta Riesco antes de proseguir con el transcurso del programa: "Lo más importante para mí es que no tengo un novio que no demanda cuando lo llaman maltratador", ha sentenciado.

