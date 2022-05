William Levy recuerda su infancia en 'El Hormiguero': "Estuve 15 años pasando hambre en Cuba"

La revolución 'William Levy' llegaba hoy a Antena 3, y es que el actor cubano acudía por primera vez a un plató de televisión de nuestro país, y ha escogido El Hormiguero para estrenarse. La expectación ante su llegada era máxima, de hecho, Pablo Motos confesaba que "si esta noche le decimos que sí a todo el público que nos ha pedido venir, tendríamos que haber hecho el programa en el Bernabéu".

El actor ha querido comenzar la entrevista agradeciendo a todo el público de España el apoyo que ha recibido con la telenovela que protagoniza, Café con aroma de mujer. "Me siento muy agradecido a todo el público. Recibir su cariño es el mejor premio que un artista puede tener".

Aunque ahora disfruta de la fama, la vida del actor y modelo no siempre ha sido así. Durante su entrevista en Antena 3 ha confesado que los primeros años de su vida en Cuba estuvieron marcados por el hambre y la necesidad. "En Cuba estuve 15 años pasando hambre. Me daban un pan al día por persona, en las ciudades no había casi alimentos. Aunque en medio de esta vida difícil intentaba buscar la felicidad".

Fue entonces cuando consiguió asilo político en Estados Unidos, donde ya residía parte de su familia. "Estados Unidos me dio asilo político y llegué allí como refugiado, para poder tener una vida de oportunidades. Lo más duro de Cuba es que te quiten la libertad, es difícil vivir en el lugar en el que por mucho que te esfuerces no tienes un futuro".

Sería en Estados Unidos donde comenzaría primero su carrera como modelo, pero finalmente su carrera como actor despegó. Un trabajo, el de la interpretación, que él mismo califica de "muy duro". De hecho, Café con aroma de mujer tiene 88 capítulos y ha confesado que una de las partes más duras de grabar una telenovela larga, es separarse de su familia, sobre todo tras el accidente que sufrió su hijo poco antes de comenzar la serie. "Mi hijo tuvo un accidente en un carro de golf y no pudo caminar por muchos meses y me tuve que ir a grabar y dejarlo. Ya está bien, y ha regresado al béisbol que es una felicidad para mí".

El actor estará en España durante cuatro meses, inmerso en la grabación de El Conde de Montecristo, de Secuoya Studios. "Rodaremos la serie tanto en Madrid como en muchas otras localizaciones. Es un personaje muy especial para mí porque siempre quise interpretarlo".

.@willylevy29 nos habla del éxito mundial de “Café con aroma de mujer” #WilliamLevyEH pic.twitter.com/HB4dqBem8t — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 3, 2022

