‘El Hormiguero’ refuerza su seguridad ante la visita del actor William Levy

La cantante Chanel Terrero se coló anoche en nuestras casas por partida doble: Pablo Motos la entrevistó en su programa El Hormiguero, y más tarde, llegó a las cocinas de MasterChef para hablar con los jueces y concursantes en la prueba de eliminación.

Durante su encuentro con Motos, Chanel Terrero habló de cómo fue su experiencia en el Benidorm Fest y cómo se prepara para el Festival de Eurovisión, en el que participa el sábado de la semana que viene con el tema ‘SlowMo’. “Me enteré de que todo se había revolucionado porque, cuando dijeron mi nombre y volvimos a actuar, el público estaba con nosotros, dándolo todo, pero luego se percibió una energía muy rara. Era como que había algo que no cuadraba y no sabía qué era”, reconoció la artista.”Yo soy una mujer muy positiva, no me gusta decir que me amargaron el premio porque no es verdad, pero sí fue una sensación un poquito agridulce”, añadía sobre el concurso, que se desarrolló en el mes de enero.

Más allá de Chanel, Pablo Motos también compartió con los espectadores cómo se está preparando El Hormiguero para la emisión de este martes, cuando acudirá al plató el actor William Levy, conocido en los últimos meses por haber protagonizado la serie Café con aroma de mujer de Netflix.

“Os voy a contar un dato interno: vamos a reforzar la seguridad porque no sabemos si se nos va a ir la cosa…”, explicó el presentador. Y es que se espera que, como ha sucedido en otras ocasiones, haya un gran número de personas en los exteriores del plató intentando ver de cerca al artista cubano de nacimiento y de nacionalidad estadounidense.

Hay que destacar que el de El Hormiguero será el primer plató que visite en nuestro país William Levy, quien además de actor es productor. Entre otros temas, el intérprete le contará a Pablo cómo es el rodaje de una nueva serie que le traerá pronto hasta España. Hay que destacar que, a pesar de que su popularidad haya crecido de forma brutal gracias a Aroma de café con aroma de mujer, William Levy ya lleva casi dos décadas trabajando en el mundo de la moda y de la interpretación, y en su currículo cuenta con numerosas series y películas como Star, La tempestad, En brazos de un asesino o El fantasma de mi novia. Incluso apareció en una película tan taquillera como Resident Evi: El capítulo final, donde interpretó a Christian.

