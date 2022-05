Risto Mejide a Pablo Iglesias: “No he tomado cocaína en mi vida, ¿qué es lo que tú te metes”?

El publicista Risto Mejide tiene un nuevo frente abierto, en esta ocasión, con el exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Todo comenzó con una entrega de Todo es mentira, el programa de Risto de Cuatro en el que se refirieron a Iglesias como el “emérito de Podemos” y destacaron los choques de Podemos con el PSOE.

Pablo Iglesias entonces le respondió a través de ‘La base’, el podcast de actualidad que él mismo capitanea, y allí le dedicó una canción que en apariencia habla de un animal, pero que en realidad versa sobre la adicción a la cocaína. “Nos encanta comprobar que Risto y sus colaboradores ven y escuchan 'La base'. Se han fijado en que me he aficionado al mate, agradezco que recibamos tanta atención”, decía el expolítico, que pinchó un tema del grupo Lendakaris Muertos: “Se llama 'Oso panda'. Para ocultar ese tipo de ojeras, las de oso panda, unas gafas de sol como las de Risto funcionan de cine”, aseguró. La canción en sí dice en su letra: “¿Por qué te llaman oso panda? ¿Por qué? Por las ojeras, ojeras, ojeras farloperas”.

Risto Mejide recogió entonces el guante de Iglesias. “Además de mentiroso, cobarde: mencionarme sin etiquetarme para lanzar acusaciones así de falsas y así de graves. Hoy contesto a Pablo Iglesias desde Todo es mentira y le dedico algo más que una canción”, escribía Risto en sus redes sociales en la mañana de este 2 de mayo.

Más tarde, en el programa, tomó la palabra para responder a Pablo Iglesias. “Insinúa, porque no tiene valor de afirmar, ya que para hacerlo hay que ser muy valiente o estar muy bien informado, que mis ojeras son fruto del consumo de estupefacientes”, le dijo el presentador. “Es curioso que diga esto de consumir droga, a mí precisamente que no me he metido una raya de coca en mi vida”, añadía el publicista. “Además de haber tenido la triste experiencia de vivirla de cerca por un familiar y me ha dado siempre mucho miedo la droga. Pero, eso es un tema personal, y si lo hubiera hecho, ¿qué? ¿Eso no es acaso una intromisión del emérito de Podemos en mi vida privada?”, seguía reprochando.

El speach de Risto continuó preguntando si quería que hablasen de su vida privada, y que si se fija en la suya para “encontrar algo tan mítico como ese mensaje que sí encontraron en la tuya: 'La azotaría hasta que sangrase'”, dijo, en referencia al mensaje que escribió en un chat personal, refiriéndose a Mariló Montero.

Mejide añadió que “ninguno de nosotros vivimos en un casoplón en Galapagar, a nosotros no nos financian dictaduras ni teocracias, mientras vamos dando clases de democracia a los demás” y hasta dudó de que lo que beba Pablo Iglesias sea mate. “Si cuando no te gusta lo que te dicen, la única explicación que eres capaz de argumentar es que los demás somos unos drogadictos, ¿a qué le estás dando tú, Pablo? ¿Qué es lo que tú te metes?”. Su respuesta terminó con la dedicatoria de otra canción, en este caso, Los Ronaldos, el tema ‘Idiota’. “Si para lo que has quedado es para dedicar cancioncitas y lanzar acusaciones lamentables y bastante adolescentes, de botellón, pues ahí va una con todo mi cariño, que estoy seguro de que te va a sonar”, finalizó.

