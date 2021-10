Coco Comín suaviza sus palabras sobre 'Operación Triunfo' y ataca a Risto Mejide: "Se volvió loco"

Coco Comín ha vuelto a hablar sobre Operación Triunfo tras sus incendiarias declaraciones acusando al programa de manipular las nominaciones del jurado. La bailarina, que fue jueza del talent musical en las ediciones de 2008 y 2009, ha visitado el programa 8maníacs de 8tv y ha vuelto a pronunciarse sobre el formato, cargando además contra uno de sus excompañeros, el polémico Risto Mejide.

Pese a que asegura que nunca quiso que sus palabras vieran la luz, la exjueza del concurso no ha dudado en reiterar su postura. "No es ningún secreto que los programas de televisión han de obtener audiencia a toda costa. No he contado nada que no se sepa", ha aseverado.

La exjueza de OT ha desvelado que no ha hablado con Tinet Rubira después de que el productor criticase abiertamente sus afirmaciones sobre el programa. Además, ha querido aclarar que el formato le parecía "alucinante" y disfrutó en la primera edición de la que formó parte, pero añade que todo cambió en la siguiente.

Es entonces cuando Comín señala directamente a Risto Mejide como responsable de su malestar en el programa. "Tuve la mala suerte de que el primer año fue maravilloso y quise repetir, y en el segundo, un compañero del jurado se volvió loco y empezó a atacarnos a todos".

La bailarina comenta que entonces "ir a trabajar ya no era tan bonito", aunque reconoce que cuando conoció a Risto él era "una persona encantadora, un señor". "Compartíamos camerino y nos lo pasábamos bien, pero todo cambió y no sé por qué", apunta.

De esta manera, Coco Comín señala ahora a Risto Mejide como responsable de su malestar en el programa, algo que ya había hecho anteriormente. Y es que hace unos meses aseguró en SER Catalunya que Risto insultaba a Noemí Galera y a ella misma.

Polémicas palabras

El pasado mes de septiembre, la coreógrafa era bastante más dura y aseguraba en Crónica Global que Operación Triunfo le "horroriza". "Cuando yo fui jurado de OT tuve que eliminar a Pablo López. Me tocó hacerlo y yo no quería. No tenía argumentos para decir que lo había hecho mal, porque lo hizo perfecto. Estas elecciones te las mandan porque te dicen 'tú hoy eliminas a este y Risto hoy elimina a este' antes de ver la actuación. Por eso no me gusta nada", sentenciaba.

"Lo que yo sí elegía eran las palabras, cómo lo decía, cómo me dirigía a ellos, pero no el resultado. Si vas allí a hacer un papel, como otros compañeros míos de la mesa, tu conciencia puede estar tranquila. Pero yo no iba a hacer un papel, yo iba a ser honesta y no podía. Fue una total decepción", concluyó.

Sus acusaciones tuvieron una respuesta pública por parte de Tinet Rubira. "Evidentemente las cosas no son como las cuenta. A Pablo López no lo eliminó nadie, quedó segundo de su edición o sea que llegó a la final", escribió el productor en Twitter. Y añadió: "De todas maneras a un concurso TAN fraudulento yo no me presto a ser jurado dos temporadas y después seguir trabajando en la productora".

