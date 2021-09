Coco Comín, sobre su paso por ‘OT’: “Te dicen a quién eliminar antes de ver la actuación”

A pesar de que ahora mismo no es un programa que se encuentre en emisión, Operación Triunfo está en el punto de mira. Y es que Coco Comín, quien fuese miembro del jurado durante los años 2008 y 2009, cuando el formato se emitió en Telecinco, ha realizado unas declaraciones bastante polémicas sobre la mecánica del mismo.

Tal como explica en Crónica Global, le “horroriza” la aparición de los jurados en programas como Operación Triunfo. “Estos talent shows están llenos de mentiras, no es verdad nada, ni quién gana ni quién pierde. Son imposiciones de las direcciones de los programas porque interesa más uno que otro”, relata. “Nunca volvería a hacerlo si por mí fuera, porque no volví a casa contenta”, añade.

Como ejemplo, explica que el programa le dijo que tenía que encargarse de “eliminar” a un concursante, el hoy de sobra conocido Pablo López, si bien es probable que la palabra que ella busque sea “nominación”, pues solo el público es el que expulsaba.

“Cuando yo fui jurado de Operación Triunfo, tuve que eliminar a Pablo López. Me tocó hacerlo y yo no quería. No tenía argumentos para decir que lo había hecho mal, porque lo hizo perfecto. Estas elecciones te las mandan porque te dicen ‘tú hoy eliminas a este y Risto hoy elimina a este’ antes de ver la actuación. Por eso no me gusta nada”, reconoce.

“Lo que yo sí elegía eran las palabras, cómo lo decía, cómo me dirigía a ellos, pero no el resultado. Si vas allí a hacer un papel, como otros compañeros míos de la mesa, tu conciencia puede estar tranquila. Pero yo no iba a hacer un papel, yo iba a ser honesta y no podía. Fue una total decepción”, concluyó la bailarina y dramaturga.

A pesar de ello, hay que mencionar que en la biografía que ofrece en su página web sí figura su paso por Operación Triunfo como uno de sus trabajos más destacados en la televisión.

