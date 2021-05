'Operación Triunfo' cumple 20 años: las cuatro posibles opciones de TVE para celebrarlo

Este 2021, concretamente el próximo mes de octubre, se cumplen 20 años del estreno de Operación Triunfo. El formato musical, que se convirtió en un fenómeno televisivo histórico desde su primera edición, será homenajeado en TVE por este aniversario tan especial, tal y como la propia cadena pública ha confirmado estos días.

Fernando López Puig, director de contenidos y canales de la Corporación, ha revelado que están trabajando en "varias opciones" para celebrar las dos décadas de OT en España. Sin embargo, asegura que todavía no hay nada decidido y se sigue en conversaciones con Gestmusic.

Por el momento, parece que habrá que esperar unos meses hasta que se conozca la programación especial definitiva con la que TVE celebrará este aniversario. No obstante, la cadena podría optar por algunas de las siguientes cinco, incluso dar luz verde a varias de ellas.

1. OT All Stars

Esta es la opción más codiciada por los fans del formato y, probablemente, la más ambiciosa y arriesgada para la Corporación. La idea de reunir a estrellas de todas las ediciones de Operación Triunfo en una versión de OT All Stars lleva meses sobrevolando al programa y rostros muy importantes del formato se han mostrado encantados con esta idea.

Las últimas en hacerlo han sido Noemí Galera, directora de la Academia, y Beth, participante de la segunda edición. En una conversación publicada en el canal de YouTube del programa, la cantante confesaba que le encantaría formar parte de un especial con antiguos 'triunfitos'. "Yo creo que podría funcionar un reencuentro con lo mejor o lo más característico o guay de cada edición. Yo lo veo", comentaba Beth, a lo que Galera respondía con una reveladora frase: "Tú lo ves, yo lo veo, lo ve todo el mundo".

Otro de los que se ha mostrado favorable a un OT All Stars ha sido Tinet Rubira, director de Gestmusic, que el pasado verano afirmaba a BLUPER que este formato podría tener cabida en una plataforma digital.

2. El reencuentro 2.0

Como ya hiciera para celebrar los 15 años de Operación Triunfo, TVE podría optar por repetir la idea de OT: El reencuentro, aunque con concursantes de todas las ediciones. Este especial podría mantener las características del anterior reencuentro, con entregas grabadas en las que los exconcursantes recuerden su paso por la Academia, intercambien sensaciones y repitan actuaciones míticas.

Además, ahora que la situación sanitaria permite atisbar luz al final del túnel, podría ser la ocasión ideal para que esta reunión de exparticipantes desemboque en uno o varios grandes conciertos para homenajear lo mejor de la historia del programa en distintas ciudades frente a miles de seguidores de todas las generaciones.

3. Nueva edición

TVE no ha podido retomar el formato hasta ahora por la Covid-19. RTVE

OT 2020 estuvo marcado por la pandemia del coronavirus. La edición se vio súbitamente interrumpida por la declaración del estado de alarma y los concursantes tuvieron que salir de la Academia antes de la final, que se tuvo que celebrar cinco meses más tarde.

Después de esta accidentada edición, TVE y Gestmusic no han podido retomar el formato porque las condiciones sanitarias no lo hacen factible. Sin embargo, con el actual ritmo de vacunación y el fin del estado de alarma, el regreso de Operación Triunfo para el próximo otoño no sería una opción descabellada. Esto valdría a la cadena para celebrar el 20 aniversario durante la emisión de una nueva entrega, pudiendo así las galas ser el mejor enclave para los actos especiales que se lleven a cabo.

4. Documental

Los seguidores de OT 2017 siguen esperando a que vea la luz el documental que se grabó durante los seis meses posteriores al final de la edición. Muchos soñaban con que se repitiera el éxito masivo que OT: la película tuvo en 2002, pero cuatro años después de la victoria de Amaia Romero el documental sigue sin estar en salas de cine, plataformas o televisiones.

Hace un año, Tinet Rubira explicaba al programa Popap de Catalunya Ràdio que Gestmusic decidió congelar el estreno del documental porque Amaia no se sentía cómoda con su paso por la Academia: "En un momento dado, Amaia consideró que quería distanciarse de 'OT' y que si salía este documental coincidiendo con el lanzamiento de su disco podría perjudicar a su carrera", explica el directivo de la productora, que decidió respetar la postura de la artista y buscar comprador para no perder todo el material grabado.

TVE, por su parte, rechazó adquirir el reportaje y se centró en las posteriores ediciones, pero con el vigésimo aniversario a la vuelta de la esquina -y sin nuevas ediciones previstas- la cadena podría cambiar de parecer y acabar haciéndose con el documental para que, por fin, lo puedan disfrutar los seguidores de este formato que ya forma parte de la historia de la televisión española.