Risto Mejide defiende a Gerard Piqué en 'Todo es mentira': "Si no hay delito, lo que hay es envidia"

El futbolista Gerard Piqué se encuentra en el foco mediático tras salir a la luz unos audios que se han filtrado entre el jugador del Fútbol Club Barcelona y el presidente de la Real Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, en ellos se hablaba sobre llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

A lo largo del día de hoy, la mayoría de los programas de televisión han comentado este asunto, y como no podía ser de otra forma, el presentador de Todo es mentira, Risto Mejide, ha querido comenzar el programa de este martes dando su opinión sobre lo sucedido.

"Si no hay delito, lo que hay es envidia. A ti espectador, te proponen un negocio en el que tú ganas 24 millones de euros, además el que lo hace pasa de ganar 120 millones a 240 millones, todos ganan. No es ilegal, no estamos traficando con armas, ni con niños, ni con drogas, todo legal. Te lo proponen, y ¿qué dices?", comenzaba el catalán. Y era él mismo el que respondía afirmativamente a esa pregunta.

"Un tío como Gerard Piqué que es espabilado, que tiene sus negocios además de ser jugador de élite de primera división, y eso no te impide tener tus negocios, ¿por qué no va a poder ganar dinero?", afirmaba mirando fijamente a la cámara.

Pero Risto Mejide no terminaba ahí su discurso, y quería dejar claro a los televidentes cuál era su opinión, sobre todo sobre las ganancias económicas. "Si Gerard Piqué se hubiera llevado 2.000€ en vez de 24 millones, ¿estaríamos hablando de eso? Las cataduras morales en este país dependen de lo que uno se lleve. El morbo de hablar de Piqué que se ha generado esta oleada nueva, pero no hay novedad con respecto a dos años atrás, si no es delito, es envidia". A lo que añadía que el problema es "el dinero que ha ganado, que ha sido mucho, por una gestión que si me la llegan a ofrecer a mí, hubiera dicho que sí".

Algunos de sus colaboradores en el plató no estaban de acuerdo con su discurso, pero él insistía en su idea. "La sospecha no es un delito, y hay que probarla. Estos audios, la alegría con la que están recorriendo los medios, y cuando salieron los de Florentino, no salieron tanto, es curioso", afirmaba.

