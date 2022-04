Gerard Piqué dio explicaciones en su canal de Twitch después del escándalo que ha protagonizado este lunes. El motivo son los audios que se han filtrado entre el central del Fútbol Club Barcelona y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española (RFEF), con motivo de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

El futbolista reveló que desde El Confidencial se pusieron en contacto con él y que no tuvo ningún problema con que se destapase el negocio. De hecho, afirmó que en los próximos días saldrán a la luz más conversaciones privadas. Una de ellas hace referencia al Rey emérito. Piqué intentó ponerse en contacto con Don Juan Carlos para que les ayudase.

En una charla subida de tensión en algunos momentos, el que fuera internacional español destacó que lo verdaderamente ilegal no es el negocio que tiene Kosmos con Rubiales y la Federación, sino que se hayan capturado conversaciones privadas para lucro y beneficio de alguno.

Gerard Piqué, sobre su negocio con Rubiales: "Intenté hablar con el Rey emérito por si nos podía ayudar"

Esta particular rueda de prensa comenzó con algo de retraso después de la derrota del Barça ante el Cádiz. Cuando dio inicio, con miles de personas conectadas, apareció Piqué en pantalla para lanzar un discurso previo a las preguntas de los periodistas convocados a su canal.

"No tengo nada que esconder, creo que todo lo que hemos hecho es legal. Voy a exponer mi parte sobre lo del conflicto de intereses y vamos a debatir. Quiero que sepáis mi opinión al respecto Quiero dar la cara porque no tengo nada que esconder y no me escondo porque en Kosmos hemos hecho un trabajo espectacular", comenzó el futbolista.

"Quiero explicaros todo el proceso del acuerdo que hicimos en 2019. Supongo que hay periodistas que me tienen muchas ganas, no he visto ni la lista de los que están. Quiero explicar todo y que la gente sepa la verdad sobre lo que hemos hecho", con estas declaraciones dio paso a la rueda de prensa. Pero unos problemas técnicos hicieron que esta se retrasase un poco más.

Un acuerdo legal

Ante todo, el futbolista catalán quiso dejar claro que el acuerdo entre Kosmos y la RFEF es cien por cien legal. Así señaló que fue desde Arabia Saudí donde contactaron con su empresa para llevar alguna competición de fútbol al país de Oriente Medio. "Entonces contactamos con el señor Rubiales para ver si podíamos mover la Supercopa de España hasta Arabia", afirmó.

Visto ahora, creo que el cambio de la Supercopa ha sido un éxito absoluto Gerard Piqué, futbolista del Barcelona

Ahí vieron la oportunidad de cambiar también el formato de la Supercopa de España: "Kosmos también planteamos la opción de cambiar el formato de la competición, para hacerla más sexy o como quieras decirlo, para obtener más ingresos. Ya veníamos de hacerlo con la Copa Davis. Visto ahora, creo que ha sido un éxito absoluto".

Desde Estados Unidos, de la mano de Sony, o desde Qatar, con una agencia que no tiene nada que ver con Kosmos, también les llegaron ofertas a la Federación para llevar la Supercopa de España hasta sus territorios. Dentro de la propia RFEF se estudiaron las propuestas y consideraron que la mejor opción era la de Arabia Saudí.

En cuanto a las famosas comisiones recibidas, Gerard Piqué explicó que ese 10 por ciento que se llevó Kosmos "es relativamente bajo". "En el mundo en el que nos movemos, un 10 por ciento es relativamente bajo, es estándar de mercado. Se puede mover en un 15 o 20 por ciento. Es una cifra acorde que cualquier agencia cobra por algo así", afirmó el deportista.

¿Quién filtró los audios?

En varias ocasiones a lo largo de esta comparencia, Piqué puso de relieve que alguien estaba muy interesado en que los audios viesen la luz pública. También destacó que no han ido a por él, sino que 'buscaban la cabeza' de Luis Rubiales. Por todo ello, instó a los periodistas y a las autoridades a que busquen al culpable de lo que considera el verdadero delito: la filtración de conversaciones privadas.

Directamente le preguntaron si ha sido Javier Tebas: "No voy a hablar de Javier. Con él, con LaLiga, también hacemos negocio. Kosmos hace negocios con la Federación, con LaLiga, con la UEFA... Hacemos negocios con todos. Estamos en un país que está habituado a pensar mal. Pero ¿cuánta gente se sienta ante vosotros y explica todo? ¡Nadie! ¡Ninguno!".

Gerard Piqué, durante su rueda de prensa en Twitch

"No, de verdad que no (ante la pregunta de si van a por él directamente). Yo creo que no es a mí al que estaban buscando, que es algo rebotado. Iban a buscar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Es a él al que le roban los audios. Van por ahí los tiros. Sí que es verdad que el jugador no se ve implicado en este tipo de negocios, no hasta que se retira. Pero yo lo hago desde hace años porque es algo que me gusta, no voy a mentir", aseguró Gerard.

Señaló posteriormente que Luis Rubiales ha tomado ya medidas por lo sucedido: "No voy a nombrar yo a nadie. Será la justicia, si lo acaba sabiendo. También estaría bien que los periodistas hicieseis ese trabajo. Sobre la segunda pregunta, sí que estuvimos varios meses en los que no pagaban y tomamos medidas para hacer presión. De ahí que se hable en los audios la manera para hacer que paguen y por ahí va lo del Rey, según me han dicho".

El momento más tenso

Seguro de que no va a salir nada que le comprometa, el momento tenso de la noche llegó con su enganchón con Juanma Castaño. El periodista asturiano le preguntó si era ético que un futbolista en activo, que además juega competiciones de la Federación, negocio "un asunto tan importante" con el propio presidente del organismo que rige el fútbol español.

El tenso enfrentamiento entre Gerard Piqué y Juanma Castaño sobre el acuerdo para la nueva Supercopa de España

La pregunta no sentó nada bien a un Gerard Piqué que se lanzó al ataque: "¿Cuál es el conflicto de intereses? Respecto a los cachés, es algo totalmente sacado de la conversación. Le estoy diciendo una fórmula que tenga lógica, está sacado de contexto. Es la Federación la que decide cuánto dinero va a cada club. Quiero saber cuál es el conflicto de interés, dímelo (a Juanma Castaño)".

"Antes de llevar la competición a Arabia Saudí, la Federación se llevaba 120.000 euros, ahora genera 40 millones. ¿Por qué no podemos negociar? ¿Acaso nos van a pitar a favor? ¿Acaso vamos a tener un trato de favor? El cambio de formato sucede en el 2020. Gracias a este cambio, la competición pasa de ser de dos equipos a cuatro. El Real Madrid no podría haberla jugado ni ganado. Después ganó el Atlético y este año otra vez el Real Madrid", continuó el jugador.

"¿Nos han ayudado (al Barça)? ¿Me han ayudado a mí? A veces parece que vives en otro mundo (a Castaño). ¿Qué me estás contando? He formado parte de la Federación porque he jugado más de diez años en la selección española, ¿por qué no le voy a poder llamar Rubi? Ha sido mi presidente, claro que tengo una mejor relación con él que un jugador del Valencia que no ha ido a la Selección. Puedo tener una mejor relación como la pueden tener Busquets, Jordi Alba o Carvajal. Nadie me va a dar una ayuda de nada. Nunca me la han dado y nunca me la darán. Tampoco la he pedido nunca y no la voy a pedir. Es tirar mierda por tirar mierda", sentenció Piqué.

Otros puntos de interés

Además de señalar que está cerca de reaparecer y que al "99 por ciento" no volverá con la Selección para disputar el Mundial de Qatar, Gerard Piqué puso de relieve que el acuerdo entre Kosmos y la Federación ya se hizo público en el año 2019. De ahí que no entienda el porqué se ha montado este revuelo ahora. O sí... los audios. El morbo de los audios.

"Esto es un audio de bar que hacemos entre amigos. ¡Se sacan de quicio las cosas! También digo que 'Rubi' es del Madrid. Audios sacados de contexto... os sentiríais todos violados. Es ilegal. ¿De verdad que nadie va a investigar esto? ¿De verdad? Es un audio de bar, como los que puedo tener con mis amigos. ¿Qué hago si me lo roban?", señaló el futbolista.

Según Piqué, hubo total transparencia. Eso sí, apuntó que no todos los acuerdos se hacen públicos: "Aquí hay muchos acuerdos que no se explican. Si se tuviesen que explicar todos los acuerdos... Creo firmemente que en la Asamblea de la RFEF se tienen que mostrar todos los números y se necesita la aprobación. No se ha hecho a escondidas de nada. Se siguieron todos los pasos que tocaban".

Le dije a Rubiales que no hay nada que esconder y que hay que ir con la verdad por delante Gerard Piqué, futbolista del Barcelona

"Este año habrá un acuerdo porque la final de la Copa del Rey se juegue en Sevilla. Hay muchos acuerdos y no hace falta explicar todos. Y, repito, en 2019 ya salió la noticia, que para la Federación eran 40 y que para Kosmos eran 4. Por eso no entiendo el revuelo. En 2019 se pasaron por todos los procesos. En la Asamblea hay representantes de clubes, de jugadores e incluso creo que hasta a árbitros. No hay que esconder nada y no se escondió nada. Pero, eso sí, no hay que explicar todos los acuerdos", continuó exponiendo.

También reveló que ha hablado con Luis Rubiales después de que saliese la noticia: "Le he dicho que no hay nada que esconder y que hay que ir con la verdad por delante. Estoy seguro, vamos, pondría la mano en el fuego, porque el presidente nunca ha cobrado ninguna comisión. Es honesto y legal, de verdad que no pongo la mano en el fuego por nadie o por poca gente y por él la pongo".

Más audios

"¿Si saldrán más audios? Me dijo que sí el periodista, que saldrá algo sobre el Rey emérito. Intenté hablar con el Rey emérito por si nos podía ayudar. No conozco al Rey emérito y no tengo las conversaciones de WhatsApp. Me hubiera gustado escucharlo, pero debe ser algo como de pedirle ayuda. Pero estoy cero preocupado, de verdad. No hay nada que esconder. Un poco más de ruido y a pasarlo bien", agregó el futbolista.

Después de la filtración y publicación, Gerard Piqué no tiene queja sobre ello: "Como medio de comunicación, tienes esos audios y tienes la obligación de sacarlos. Yo no me estoy quejando. También pasó con los audios de Florentino Pérez y algunos medios no los ponían. Pero estaba en desacuerdo de que se hiciesen públicos. Desde Kosmos nos negamos a los audios de Florentino".

Utilizando su frase de "mover los hilos", el jugador del Barça destacó que no se metió a hacer negocios "por el dinero". "Me he ganado muy bien la vida, podría estar toda mi vida tirado en un sofá sin hacer nada. Pero sí que es cierto que en la sociedad en la que vivimos, generar dinero es generar éxito. Y eso sí me gusta. Me gusta ser exitoso en todo lo que haga y pueda hacer", quiso reivindicar.

Gerard Piqué, en la rueda de prensa en su canal de Twitch

La Supercopa de España generaba, ya lo he dicho, 120.000 euros y ahora son 40 millones de euros. Y este dinero también para los equipos pequeños, va a parar a muchos más sitios. Por poner un ejemplo, la Supercoppa de Italia genera 7 millones. Nosotros gracias al cambio de formato, con una competición de tres partidos, de equipos siempre importantes, en la que participan Real Madrid, Barcelona o Atlético, genera 40. Este es el parte del trabajo que hemos hecho", señaló.

El Andorra

El éxito no es lo que se pone en duda, sino el conflicto de intereses. No solo con el Barça, también con el Andorra. Pero utilizó entonces lo sucedido la temporada pasada: "Tú crees que el presidente de la RFEF va a decirle que por este acuerdo le va a decir a un árbitro que pite a favor del Andorra. Mira el año pasado, acabamos con nueve, penalti en contra... era para matar al árbitro. Por lo que tiene que luchar el presidente es por generar el mayor dinero posible. Y todo limpio. Pero esto cualquier empresa del mundo. Cualquier empresa tiene bonus si hace las cosas bien. Está mal visto ahora y se hace en todas las empresas del mundo".

Siguiendo con el tema del Andorra, aclaró lo siguiente: "Dijeron que el Reus tenía una deuda y que el que comprase esa deuda se haría con su plaza. Nosotros, como el Andorra, demostramos nuestro interés. Había otros seis o siete clubes interesados. Como el Reus bajaba y por un tema de territorialidad, no había nadie más en el grupo catalán que pudiese asumir esa deuda, pues se nos adjudicó la plaza para jugar en una categoría superior. Ya está, no hay más, todo es muy limpio y muy claro".

¿Renunciar?

Piqué dijo, en más de una ocasión, que se ha puesto delante de la gente para dar la cara y para explicarlo todo. También para limpiar la imagen de Kosmos: "Remarcar que no soy yo a título personal. Soy accionista, tengo acciones de la empresa, pero somos varios accionistas en Kosmos. En los audios sí que hablo yo, pero es una empresa. Y esta es una de las múltiples operaciones que hemos hecho".

Además de que no tiene acuerdo alguno con la Federación Española: "No es que tenga este, es que no tengo ninguno. Oficialmente, nosotros cobramos de una empresa del Gobierno de Arabia Saudí. Nosotros cobramos la comisión de Arabia. En ningún caso cobramos nada de la RFEF. No tengo ningún trato comercial con la Federación Española de Fútbol".

Se le preguntó sobre qué hubiera pasado si en lugar de él, los audios los hubiese protagonizado un futbolista del Real Madrid: "No me voy a poner en la situación de si hubiera sido un jugador del Real Madrid qué hubiese pasado. Cada caso es un mundo. No sé si van a por mí o a por la RFEF. Es una filtración malintencionada, para crear una noticia que ya había sido noticia. El hecho es que se han filtrado unos audios de manera ilegal. ¿Dejarlo por esto? Parece que no me conoces (risas), esto me da para estar al menos un par de años más".

Porque ni piensa dejar el fútbol ni tampoco renunciar a sus empresas: "No voy a renunciar a algo con lo que me lo paso bien". "Kosmos no es solo la Copa Davis. Kosmos es mucho más. Somos más de 100 personas en la oficina. Son muchas nóminas que pagar. Yo nunca he dejado de hacer algo en mi vida por lo que la gente haga o diga. Si un día el Andorra se clasifica por el árbitro, yo no voy a cambiar por lo que digan", siguió el jugador.

"Todo es parte del show y yo lo promuevo porque me divierto. Calentar el tema antes y después. Con los pericos, con los merengues... Quién no lo entienda así que se vaya con amargura a casa. No tengo nada que esconder y estaré hasta la hora que haga falta contestando. No tengo ningún problema. No voy a dejar de hacer cosas por lo que la gente pueda pensar. Nosotros como Kosmos solo intentamos ayudar. En este caso, para generar más dinero para la RFEF, que al final es para el fútbol español. Equipos como el Badajoz o el Andorra, gracias a este acuerdo, pues tiene una mejor situación económica. Estoy orgullosísimo", declaró Piqué.

Cierre

Para finalizar su intervención, el catalán comentó que "por supuesto" que los que mandaban en el Barça en aquel momento estaban al corriente porque "ha sido todo muy natural". "Luego están todos los audios, los comentarios sacados de contexto... pero de verdad que ha sido todo muy natural", lanzó el futbolista.

Sí que hay una penalización si Real Madrid o Barcelona no están en la competición. Gerard Piqué, futbolista del Barcelona

Ante la pregunta de si con negocios como este parece que el fútbol deja de ser de los fans, Piqué reivindicó que "el fútbol obvio que es de los fans, pero es que los fans estén en todo el mundo. En Arabia Saudí también hay fans de Barça o del Madrid. Si no hubiese sido por la Supercopa de España, esos aficionados no hubiesen tal vez podido ver a su equipo en directo nunca. Entiendo los fans más allá de una ciudad o un país. Llevar el fútbol a otras partes hace que haya cada vez más aficionados".

Por este tirón de los grandes del fútbol español, reconoció que existe "una penalización", aunque no sabe de qué cantidad, en el caso que "Real Madrid o Barcelona no estén en la competición". Después de esto, Piqué cerró la rueda de prensa con un reivindicativo mensaje: "Orgulloso porque considero que para el fútbol profesional es un acuerdo importante y desde mi manera de ver no hay conflicto de interés".

