El Barcelona sigue en depresión: derrota ante el Cádiz y adiós a La Liga

Segunda decepción consecutiva en el Camp Nou. Después de la frustración en la Europa League, el Barcelona se aleja del Real Madrid en la clasificación de La Liga después de la derrota ante el Cádiz. Los amarillos consiguieron, por su parte, un importante triunfo en su aspiración de la permanencia gracias al gol de Lucas Pérez. [Narración y estadísticas: FC Barcelona 0-1 Cádiz]

No es habitual que el Barcelona juegue el lunes. Pero los culés se jugaron el ser o no ser en la Europa League el pasado jueves. Y no fue. Por sorpresa, el equipo azulgrana cayó eliminado ante el Eintracht Frankfurt. Tres días sin vestirse de corto y vuelta al Camp Nou para lamerse las heridas.

Salió el Barça al césped para buscar una nueva victoria. Un triunfo con el que aplacar los ánimos tras lo sucedido en la Europa League. Ya fuera del Camp Nou se produjeron algunas protestas. Aunque estas fueron dirigidas hacia Joan Laporta por la invasión de aficionados alemanas en el estadio blaugrana.

Tres puntos en juego y una obligación para ambos. Por un lado, el Barça y el objetivo de querer ponerle las cosas difíciles al Real Madrid en el camino de cantar el alirón. Por otro lado, el Cádiz y su lucha por alejarse de los puestos de descenso. Por evitar estar en esos tres puestos a final de temporada que te condenan a Segunda División.

Solo Dembélé

El Barcelona salió dominando. De las botas de Ousmane Dembélé llegaron los primeros acercamientos y Ledesma se tuvo que emplear a fondo para mantener su portería a cero. Lucas Pérez también se sumó al ataque para que Espino se acabase viendo las caras con Ter Stegen. El Cádiz comenzó a apretar y los pitos llegaron a las gradas.

Sin Piqué y sin Araujo, los culés se mantuvieron en defensa, pero se vieron más damnificados por las bajas en las jugadas a balón parado. Aunque la más clara fue para el Cádiz. Lucas Pérez, con todo a favor, inexplicablemente echó el balón fuera tras la gran jugada de Sobrino. Pidió penalti el delantero gallego de Sergiño Dest, pero ni el colegiado ni el VAR consideraron que había pena máxima en la jugada.

Ousmane Dembélé, regateando al futbolista del Cádiz Espino Reuters

Dembélé o nada. Este fue el Barcelona en los primeros 45 minutos del partido. Todo el juego ofensivo pasó por el genio del extremo francés. El único que intentó poner en problemas a Ledesma y a la defensa. Si superaba a Espino, el galo encaraba la portería. Eso mientras el Cádiz se ponía cada vez más serio en todas las líneas y continuaban el sonido de viento en el estadio.

Protestó Xavi Hernández desde la banda. Cada falta, cada posible tarjeta y hasta el tiempo de añadido de la primera mitad le pareció poco. Pero el Barça se marchó a vestuarios sin haber podido abrir el marcador. Aunque también sin recibir ningún gol en contra. Pocas ocasiones y solo Dembélé como destacado.

Lucas, el gol; Ledesma, el crack

Volvieron los futbolistas al verde y prácticamente de inmediato se desató la locura amarilla en el Camp Nou. Lucas Pérez ya lo había intentado en los primeros 45 minutos, pero fue en el 47' cuando logró batir a Ter Stegen para shock de los jugadores azulgranas.

Ter Stegen acertó a despejar el cabezazo de sobrino, pero el rechace lo cogió Lucas Pérez y ante esta segunda jugada no pudo hacer nada el portero alemán. Respondieron los culés en la siguiente acción con una combinación entre Dest, Frenkie De Jong y Dembélé, pero el disparo del francés se fue fuera.

La tensión fue subiendo. Amarilla al banquillo del Barça, la afición encendida y algunas faltas bastante duras. Xavi tomó decisiones y decidió que era la hora de Aubameyang. Buscó así alguna alternativa en ataque después del inmovilismo de la primera hora de partido, salvo, por supuesto, el omnipresente Dembélé.

Parada de Ledesma, en el Barcelona - Cádiz de La Liga Reuters

El partido pasó a ser un Barça - Cádiz a un Ledesma - Dembélé. El extremo no se cansó de atacar el área contraria, mientras que el portero dio un auténtico festival de paradas en respuesta a cada ocasión del atacante galo. Con el gol, los de Álvaro Cervera dieron un paso atrás. Una estrategia peligrosa con más de media hora por disputarse todavía.

El Barcelona apretó y eso tendió un puente con la afición. De las protestas previas al partido y los pitos de la primera mitad, a los ánimos a los suyos y también las protestas y pitos, pero esta vez dirigidos a los contrarios y también al colegiado del encuentro, Jaime Latre.

Cuando mejor estaba el Barça, Álex Fernández perdonó al equipo azulgrana. Ataque por banda derecha de los amarillos para la entrada del capitán desde el centro. Ganó la posición a la zaga culé, pero con todo a favor, mandó el esférico fuera, rozando el palo de la portería de Ter Stegen.

Tensión máxima

Clarísima ocasión que pudo significar la sentencia del Cádiz con el 0-2. Pero la ventaja continuó siendo de un solo gol para los visitantes. Siguió entonces moviendo el banquillo Xavi Hernández para buscar el monólogo. Y otra vez Ledesma tuvo que lucirse. Dembélé puso un córner perfecto, pero ni el especialista Luuk de Jong pudo esta vez con el portero argentino.

Jugada de gol y respuesta inmediata. Porque el dominio era culé, pero el Cádiz no dejó de enfilar la portería rival cuando se le presentaba la ocasión. Fue esta vez Ter Stegen el que se lució ante la ocasión de Sobrino. De portería a portería para que los porteros siguiesen siendo los protagonistas del choque liguero. En esta ocasión fue Eric García el que se chocó con el muro de 'Conan' Ledesma.

Ese fue el desenlace. El Barcelona intentándolo hasta el final y encontrándose una y otra vez con Ledesma. Mientras que el Cádiz jugaba con el tiempo y logrando ese objetivo de sumar tres puntos importantes en la lucha por la permanencia. Sigue así la depresión en Can Barça. Los de Xavi alejan la esperanza de arrebatarle La Liga al Real Madrid.

Barcelona 0-1 Cádiz

Barcelona: Ter Stegen; Dest (Mingueza, 90+'), Eric Garcia, Lenglet (Adama, 77'), Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong (Luuk de Jong, 77'), Gavi; Dembélé, Ferran y Memphis (Aubameyang, 61').

Cádiz: Ledesma; Raúl Parra (Akapo, 76'), Luis Hernández, Fali, Espino; Sánchez (Iván Alejo, 64'), José Mari (San Emeterio, 64'), Jonsson (Chust, 76') Álex; Sobrino (Arazmendia, 82') y Lucas Pérez.

Goles: 0-1, 47' Lucas Pérez.

Árbitros: Jaime Latre (Comité Aragonés). Amonestó a Busquets (42'), al segundo entrenador Óscar Hernandez (60'), a Dest (70'), a Ferran Torres (90+') y a Jordi Alba (90+') por parte del Barcelona. Luis Hernández (61'), por parte del Cádiz.

Incidencias: partido de la jornada 32 de la La Liga disputado en el Camp Nou (Barcelona, España) ante 57.495 espectadores. La grada de animación que habitualmente se sitúa en el gol norte no acudió al estadio en señal de protesta por la masiva presencia de aficionados del Eintracht Frankfurt en los cuartos de final de la Europa League. Antes del partido, los jugadores del Barça de fútbol sala saltaron al césped para compartir la Copa de España conquistada recientemente.

