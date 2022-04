Xavi Hernández: "Estamos enfadados, prácticamente decimos adiós a La Liga"

El Fútbol Club Barcelona perdió la esperanza de poder arrebatar el título de La Liga al Real Madrid tras su derrota frente al Cádiz. El conjunto azulgrana, que venía de caer eliminado de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt, sumó la segunda decepción consecutiva en menos de una semana. Sobre ello ha hablado Xavi Hernández en rueda de prensa.

Primer análisis

"No ha entrado el balón. Hemos generado muchas ocasiones. El Cádiz está muy bien organizado. Sergio trabaja muy bien. No hemos materializado las ocasiones. Al marcar, aún han hecho que el partido fuera más lento. Seguimos con el objetivo de la Champions intacta. Es una semana muy mala. Hay que cambiar la dinámica cuanto antes. Nos complicamos nosotros mismos la temporada. Son errores que no podemos cometer. Cometemos errores fáciles. No atacamos ni defendemos bien. El portero de ellos ha hecho un gran partido. Tenemos que ser más competitivos".

Enfado por la oportunidad perdida

"Estamos enfadados. Perdemos una oportunidad muy buena, de oro, de diferenciarnos de los equipos de Champions y prácticamente decimos adiós a La Liga. Estoy enfadado. Hay que jugar con más determinación. Hay que hacer más cosas. Lo hemos entrenado. Hoy era una victoria de fe, ilusión y esperanza. Soy el máximo responsable. Nos jugamos la clasificación para la Champions por eso estoy enfadado. Tendríamos que haber demostrado más ilusión. Lo que genera Dembélé no lo hace nadie. Hemos mejorado. Pero queríamos hacer más cosas y luchar por títulos. Hay que mejorar entre todos, y mirarnos a la cara. Hay que tener más deseo, no vale perder contra el Cádiz. Quedan siete finales. Hoy no hemos jugado una final. En casa hay que demostrar más ganas y más carácter".

Preocupación

"Me preocupa todo. Tenemos que ser humildes. No hemos hecho nada. Ha habido un cambio de modelo, pero hay que mejorar. Hay que jugar con más ímpetu. Hemos de marcar las ocasiones. Y es fundamental adelantarse en el marcador. Hemos de mejorar. Hay que apretar los dientes".

De la euforia a la frustración

"Es lógico decir que hemos vuelto tras ganar el Bernabéu. Pero hoy han faltado la ilusión y las ganas".

Ledesma, el mejor

"Ellos han tenido tres ocasiones claras, y nosotros muchísimas. Su portero ha estado muy bien".

Fin a la racha

"Llevábamos buenos partidos, pero en los dos o tres últimos no hemos sido nosotros. Tenemos que tener más personalidad, ganar más duelos... Hay que mejorar. Quedan siete finales. Tenemos que ser autocríticos. Son errores nuestros".

Irregularidad

"Hay que trabajar para que vuelva el gran Barça, es el mismo que ganó al Real Madrid y al Sevilla y el que se midió al Eintracht. Hay que mejorar. No hemos estado bien, en fútbol ni valores: ilusión, fe, ganas...".

Grada de Animación del Camp Nou

"Laporta lo explicará este martes. Necesitamos a la gente. Hoy la gente ha estado extraordinaria. Ojalá la grada esté con nosotros en el próximo partido. El barcelonismo debe estar unido más que nunca, y como mínimo ir a la Champions el próximo curso".

Fe e ilusión

"No hemos tenido efectividad. Pero es un tema de fe e ilusión. Ellos han tenido más fe".

Valores

"Los jugadores quieren, no es la actitud, pero es de fe. Hay que defender mejor. Tener carácter competitivo. El Cádiz defendía las jugadas como si fueran las últimas y es lo que tenemos que hacer nosotros".

Bajas importantes

"Teníamos bajas importantes. Ansu, Pedri, Ronald, Gerard... pero no tiene que ser una excusa. Había que ganar. Hay que ser autocríticos. Compitiendo así, no nos da".

Vestuario

"Están cabreados. Les he dicho que ánimo, pero hay que competir mejor. Hay que ver qué hemos fallado, en defensa y en ataque. El jueves es otra final".

