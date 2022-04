Piqué se engancha con Juanma Castaño: "¿Qué me estás contando? Parece que vives en otro mundo"

Gerard Piqué dio la cara después de la filtración de unos audios que protagoniza con Luis Rubiales. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo negocios con el jugador del Fútbol Club Barcelona, y accionista de la empresa Kosmos, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

A través de su canal de Twitch, y después de que el Barça jugase ante el Cádiz en el Camp Nou, Piqué convocó a los medios de comunicación a una particular rueda de prensa en la plataforma. Uno de los periodistas que acudió a la llamada del futbolista fue Juanma Castaño.

En directo desde El Partidazo de la Cadena COPE, el periodista asturiano mantuvo un tenso intercambio de opiniones con Piqué. Castaño fue directo al grano con su pregunta: "¿Es ético que un futbolista en activo, que va a jugar la competición, negocie un asunto tan importante con el presidente de la Federación?".

Durante las últimas horas, se ha venido hablando de conflicto de intereses porque Piqué, como todavía jugador del Barcelona, disputa competiciones de la Federación. Sin ir más lejos, la propia Supercopa de España. Sin embargo, el futbolista negó que se produjese ningún conflicto por el acuerdo entre su empresa y la RFEF.

"¿Cuál es el conflicto de intereses? Respecto a los cachés, es algo totalmente sacado de la conversación. Le estoy diciendo una fórmula que tenga lógica, está sacado de contexto. Es la Federación la que decide cuánto dinero va a cada club. Quiero saber cuál es el conflicto de interés, dímelo", le preguntó Piqué a un Castaño que volvió a incidir en el conflicto ético y de intereses.

"Antes de llevar la competición a Arabia Saudí, la Federación se llevaba 120.000 euros, ahora genera 40 millones. ¿Por qué no podemos negociar? ¿Acaso nos van a pitar a favor? ¿Acaso vamos a tener un trato de favor? El cambio de formato sucede en el 2020. Gracias a este cambio, la competición pasa de ser de dos equipos a cuatro. El Real Madrid no podría haberla jugado ni ganado. Después ganó el Atlético y este año otra vez el Real Madrid", continuó el futbolista culé.

Gerard Piqué se fue encendiendo según iba hablando: "¿Nos han ayudado (al Barça)? ¿Me han ayudado a mí?". "A veces parece que vives en otro mundo", le soltó el excampeón del mundo con la selección española a Juanma Castaño. Pero la cosa no se quedó ahí.

El futbolista continuó: "¿Qué me estás contando? He formado parte de la Federación porque he jugado más de diez años en la selección española, ¿por qué no le voy a poder llamar 'Rubi'? Ha sido mi presidente, claro que tengo una mejor relación con él que un jugador del Valencia que no ha ido a la Selección. Puedo tener una mejor relación como la pueden tener Busquets, Jordi Alba o Carvajal".

Gerard Piqué, sobre su negocio con Rubiales: "Intenté hablar con el Rey emérito por si nos podía ayudar"

Piqué quiso defenderse, finalmente, afirmando que nunca ha pedido ayuda a nadie y que tampoco la ha recibido hasta ahora: "Nadie me va a dar una ayuda de nada. Nunca me la han dado y nunca me la darán. Tampoco la he pedido nunca y no la voy a pedir. Es tirar mierda por tirar mierda".

