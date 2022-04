Carlos Alcaraz, en 'El Hormiguero': "No siento que me haya perdido ninguna vivencia de mi adolescencia"

Carlos Alcaraz acudía en la noche de este jueves al plató de El Hormiguero, cerrando así el programa de esta última semana de abril. El joven murciano no ha dejado indiferente a nadie con su estilo único y descomunal en la pista, siendo el noveno tenista más joven en entrar entre los mejores diez del mundo.

El presentador quería saber cómo está llevando esta nueva etapa de su vida en la que se ha convertido en un rostro muy conocido del deporte español. "Casi de un día para otro te has convertido en famoso", comentaba Motos, a lo que el tenista respondía que para él es un placer que la gente le empiece a conocer.

Acumula muchas victorias, algo que le ha reportado también grandes beneficios económicos, aunque por ahora, sus padres continúan controlando la mayor parte de sus ingresos. "Los caprichos pequeños me los controlo yo, pero a lo mejor un coche...", respondía entre risas el joven de 18 años.

Empezó en la escuela de formación de su entrenador, Juan Carlos Ferrer, con 14 años, donde tuvieron que mejorar su físico ya que no tenía suficiente masa muscular. Guarda una muy buena relación con su entrenador, con el que asegura, ha pasado momentos complicados. "Yo con 15 años era muy cabezón y muy desordenado".

Pero aun con su temprana edad en el deporte de élite, el murciano no siente que haya perdido vivencias a lo largo de su vida. "No he perdido nada de mi adolescencia. El salir de fiesta sí que lo he perdido, pero cuando voy a mi pueblo olvido que soy jugador de tenis y me siento uno más. Me he emborrachado alguna vez. Suelo beber ginebra con limón".

Además, contaba cómo es su día a día en la academia de su entrenador: "Vivo y entreno en la academia de Juan Carlos Ferrero. Tenemos los mismos horarios, estoy a las 9:30 en el gimnasio y hasta la 13:30 no paro de entrenar, y por la tarde más aún. Normalmente, entreno unas cuatro o cinco horas diarias".

Asimismo, explicaba al presentador la fuerza mental necesaria en un deporte como el tenis. "Es todo mental. El pensamiento que más me repito cuando estoy jugando, es que tengo que ser valiente. En la pista quiero ser agresivo".

Además, Pablo Motos recordaba las comparaciones que muchas personas realizan entre Carlos y Rafa Nadal, sobre todo por su juventud en acumular premios. "Me lo voy tomando cada vez más normal, que te comparen con él es bueno en cierta parte".

