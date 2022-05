Paz Padilla se emociona en 'La Noche D' en TVE al recordar su boda con Antonio Vidal

La Noche D regresaba al prime time de Televisión Española con varias novedades, entre ellas el estreno de Eva Soriano como presentadora, acompañada de Florentino Fernández, Chenoa y Leo Harlem como colaboradores. En esta primera entrega, el programa invitaba a la presentadora Paz Padilla, a la actriz Bibiana Fernández y al diseñador Lorenzo Caprile para debatir sobre las bodas, temática principal del programa.

Pero el momento más emotivo del programa se producía con la llegada de Paz Padilla al plató, cuando Eva Soriano recordaba la boda de Paz con Antonio Vidal, fallecido el pasado 2020, con un bonito vídeo que recordaba los mejores momentos de su boda, algo que provocaba las lágrimas de la presentadora.

Aunque se conocieron de adolescentes, no se casaron hasta el 2016, primero en un viaje a la India, siendo una sorpresa de la andaluza a su marido, y posteriormente en España. "Yo lo tenía todo preparado pero no se lo dije a Antonio. Lo tenía contratado, pero él era muy serio y muy formal, y a mí me gusta mucho el cachondeo y hablé con mi guía de la India. Le dije que quería casarme y montar una fiesta enorme en la India", explicaba la presentadora. Un enlace en el que además, los novios no conocían a la mayoría de los invitados. "Cuando me preguntaron a quien quería invitar le dije que a quien ellos quisieran. Por lo menos había 200 invitados, pero yo no conocía a nadie".

Finalmente, la ceremonia hindú tuvo lugar, y tanto le gustó la experiencia a Paz que en su celebración en España quisieron conmemorar ese momento. "Me cambié dos veces de vestido e hicimos una coreografía de Bollywood con todos los invitados", recordaba visiblemente emocionada.

Además, este no es el único detalle que ha revelado en la nueva temporada de La noche D, y es que Paz Padilla ha confesado que se ha casado "seis veces", y no dos. "Yo me he casado seis veces, dos con papeles y seis sin papeles, porque a mí me gusta mucho una fiesta y lo celebro todo", explicaba entre risas, a lo que añadía que también celebró una fiesta cuando se divorció.

