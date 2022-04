Paz Padilla, en 'Las tres puertas': "Estoy muy feliz con mi salida. Era esclava del trabajo"

El programa de entrevistas de La 1, Las tres puertas volvía hoy a la cadena pública después del parón de la semana pasada, y lo hacía cerrando su primera temporada. María Casado se ha despedido con la visita del actor Antonio Resines, las cantantes Malú y Luz Casal y la que fuera presentadora de Sálvame, Paz Padilla.

De hecho, la segunda en ser entrevistada por la catalana era Paz Padilla, la humorista lleva varias semanas acaparando titulares tras su agridulce salida de Sálvame. La gaditana comenzaba la entrevista hablando sobre el amor, pero sobre todo el que sigue procesándole a Antonio Vidal, su esposo que fallecía el pasado año 2020. "Creo que aparecí en su vida para ayudarle a morir. Sigo llorando todos los días, pero he aprendido durante este tiempo, que aceptar no es olvidar, porque aceptar es recordar". Además, la andaluza aseguraba que está en un momento de su vida en el que no va a negarse a seguir "buscando el amor".

Asimismo, a lo largo de la entrevista en el plató de La 1, la cómica realizaba un alegato a favor del humor libre, ya que explicaba que "estamos perdiendo el sentido del humor". A lo que añadía que a pesar de creer en la libertad del género, "hay cosas que son serias y con las que nunca consentiría que se hiciera".

Pero si hay algo a lo que Paz Padilla está agradecida, es a la televisión. Recordaba con una sonrisa en el rostro sus inicios en el medio, cuando fue a su primer casting y pasó de ser Mari Paz, a Paz Padilla. "La televisión me cambió la vida, renuncié a mi privacidad. Siempre he procupado tener los pies en el suelo, de hecho, la mayoría de mis amigos no son famosos", explicaba la andaluza.

Paz Padilla: “La televisión me cambió la vida, pero intento mantener los pies en el suelo”. #LasTresPuertas10



⭕ https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/dV21ijCPG2 — La 1 (@La1_tve) April 13, 2022

La presentadora aprovechaba esta reflexión para saber si Padilla había descubierto la vida fuera de la televisión, a lo que respondía muy segura que "es fuera de la televisión donde está la vida". Momento en el que explicaba a los televidentes cómo se encontraba tras su repentina salida de Telecinco: "Estoy tremendamente feliz, muy feliz. Muchas veces no te das cuenta de que eres muy esclavo del trabajo, y lo único que te pertenece de verdad es el tiempo, y pasa muy deprisa. Además, añadía que su familia estaba muy alegre de su salida, porque "tampoco me veían".

También ha aprovechado para contestar a aquellos que afirman que se ha quedado sin trabajo. "¿Qué es el trabajo? ¿Ganar dinero? Me da igual limpiar portales o poner copas, trabajar es ganarse un sueldo".

[Más información: Adiós a ‘Las tres puertas’, un excelente programa al que le costó enamorar a la audiencia]

Sigue los temas que te interesan