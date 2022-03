Rosalía se convierte en la invitada sorpresa de ‘Las tres puertas’ tras la baja de Melendi y Raphael

Todo estaba previsto para que el cantante Raphael fuese el gran protagonista de la noche en Las tres puertas, el programa que presenta María Casado en el prime time de La 1 en la noche del miércoles. Y además, por el plató debían pasar Ana Milán, Juana Acosta, Melendi y Marian Rojas Estapé. Un problema de salud, sin embargo, impidió al intérprete de ‘Mi gran noche’ o ‘Escándalo’ estar en el programa, y tampoco pudo acudir al compromiso Melendi por razones similares.

Por si todo esto fuese poco, la propia María Casado reconocía pocas horas antes de salir al aire que no tenía voz, pero se recuperó y además se sacó de la chistera un gran plan B: una entrevista con la cantante Rosalía. “Fuertes, contentos y con toda la energía del mundo mandamos un beso gigante a Melendi y Raphael con todo el corazón y decirles que no se vayan… La fiesta de la palabra comienza ahora”, avanzaba la propia María Casado, tras revelar que esa noche los espectadores se encontrarían con la artista, aunque no estuviese anunciado previamente.

Las tres puertas es un programa que se emite en directo, pero en este caso la entrevista a Rosalía había sido previamente grabada. La cantante presenta en la actualidad su nuevo, disco, Motomami, y se convirtió en un talismán para las audiencias. Por segunda semana consecutiva el programa anotaba máximo histórico, consiguiendo un 7,9% y 950.000 espectadores de media, lo que representaba un crecimiento de 0,7 puntos y 78.000 espectadores respecto a la semana anterior, y 2,3 puntos y 267.000 respecto al miércoles 16 de marzo. El programa consiguió más espectadores en su franja que Pasión de Gavilanes en Telecinco, con una ventaja de 141.000 espectadores y 1,2 puntos.

En su charla con María Casado, Rosalía reflexionó sobre su carrera y su crecimiento como artista, y afirma que su objetivo es seguir formándose para mejorar como compositora. Del mismo modo, habló de la letra de su tema ‘Candy’, que ha levantado comentarios de todo tipo. “Sigue siendo molesto para algunas personas, les sigue provocando incomodidad el hecho de que una mujer se exprese libremente sobre su sexualidad”, le contó a la presentadora, dejando claro que la misma forma parte de su vida, como la espiritualidad o la transformación del tema ‘Saoko’. “Mi madre siempre ha sido una mujer muy fuerte. Mi entorno, mis amigas, la gente con la que he convivido... es una temática como cualquier otra. Forma parte de la vida”, añadió.

