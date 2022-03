Rosalía se infiltra por Madrid como reportera de 'El Hormiguero' y sorprende al preguntar por C.Tangana

Rosalía es, a día de hoy, la artista española más mediática e internacional en el sector musical. Sus vídeos en redes sociales coleccionan millones de reproducciones y cada estilismo que muestra se convierte en tendencia. Por no hablar de su ejército de fanes, que impulsan cada canción de saca o cada decisión polémica que toma.

La catalana acudía esta noche al programa de Antena 3, El Hormiguero. Lo hacía para presentar su nuevo disco, Motomami, que saldrá a la venta el viernes 18 de marzo. Aunque la cantante lleva varias semanas lanzando 'pildoritas' de algunas de las canciones que se incluirán en este nuevo álbum. Ya se han podido escuchar cuatro de ellas: La Fama (Ft. The Weekend), Saoko, Chicken Teriyaki y la más polémica Hentai. Esta última con una letra bastante polémica. El nombre de la canción, proveniente del japonés, se refiere a un tipo de cine de animación de contenido para adultos.

En honor al nombre de su disco, la catalana acudía al programa con una cazadora tipo 'motorista'. Pablo Motos no ha querido perderse esta entrevista y desde el plató han conectado con él, ya que desde este lunes está aislado debido a su positivo por Covid.

Pero la sorpresa llegaba cuando el programa emitía un vídeo en el que Rosalía se hacía pasar por reportera. Caracterizada con una peluca rubia y unas gafas para no parecer ella, la catalana salía a la calle para preguntar a los transeúntes cuál era su opinión sobre ella misma. Todo parecía normal. Algunas personas reconocían a la artista, y otras comentaban qué les parecía como cantante. "A mí no me gusta mucho" o "Yo no soy fan", respondían. Hasta que de repente, Rosalía lanzaba la siguiente pregunta a un grupo de jóvenes: "¿Y C. Tangana qué os parece?" a lo que una joven afirmaba que "él se ha querido copiar de Rosalía". Ella, afirmaba con la cabeza en un tono irónico e incluso cómico.

El apodado El Madrileño y la catalana mantuvieron una relación que comenzó en el año 2016 y que duraría aproximadamente dos años. ¿Le estaría mandando un mensaje a su expareja? ¿Qué pretendía Rosalía al preguntar sobre el autor de Demasiadas Mujeres?

Actualmente, Rosalía mantiene una relación con Rauw Alejandro, también cantante de reguetón. De hecho, ha mostrado uno de sus tatuajes más emotivos que deja entrever su amor. En su planta del pie izquierdo tiene una doble 'erre', que ella misma ha matizado: "Puede ser de Rolls-Royce o de... otra cosa" Todo apuntaría a que las dos iniciales serían la de su propio nombre y el de Rauw Alejandro.

