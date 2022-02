Polémica por la portada del nuevo disco de Rosalía: desnuda y con casco para presentar 'Motomami'

Rosalía (28 años) vuelve a ser tendencia en España por un motivo vinculado a su arte que, una vez más, acaba manchado de polémica. El día 2 de noviembre, la cantante catalana avanzaba en sus redes sociales que su nuevo álbum se llamaría Motomami.

Desde entonces, ha publicado una canción completa, La Fama Ft. The Weeknd, y los fragmentos de otras dos más, Saoko y Hentai. Lo que sus seguidores no esperaban es que este lunes, 31 de enero, la creadora de Malamente iba a dar salida a la portada de su flamante disco, que aún no tiene fecha de salida.

A las 20:50 horas de la tarde, Rosalía utilizaba su Twitter, su Instagram y su TikTok -donde ahora se muestra más activa que nunca- para que sus millones de fans alrededor del mundo se deleitasen con la cover de Motomami.

Madre miiiiia aquí tenéis la portada de MOTOMAMI y este viernes adivina k nuevo tema se vieneee ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/1pEcmVYKam — R O S A L Í A (@rosalia) January 31, 2022

"Madre mía, aquí tenéis la portada de Motomami y este viernes adivina qué nuevo tema se viene", escribió, feliz y orgullosa, junto a la imagen. En ella se puede ver perfectamente el concepto visual que mantenía desde aquel citado 2 de noviembre. La diva aparece con casco de moto, por el estilo de Motomami, melena al viento y absolutamente desnuda. Tan sólo tapa su pecho y sus partes íntimas con sus manos y sus características uñas, en este caso, de color blanco. Al estilo grafiti sobre la portada aparece en rojo la palabra Motomami con tres mariposas justo en las tres emes que lleva la palabra.

Una mariposa, por cierto, que rodea a todo el universo de su brand new album, pues la Rosalía la lleva tatuada al estilo piercing temporalmente en sus dientes. Se entiende que la elección de este piercing seleccionado por esta poderosa mujer no está compuesto, ni de lejos, por pequeñas piedras de bisutería -como en el caso de otras muchas celebs-, sino que son brillantes especializados y controlados por médicos de la estética dental.

Algunos seguidores apuntan a que esta no será la única portada para Motomami y que habrá una algo más al estilo El Malquerer, el disco que la lanzó al estrellato internacional y para la que contó con artistas como Filip Custic elevando su música y su estética a la categoría de arte.

Un horror...🙄😔🤦🏻‍♀️

Aaayyy, Rosalíaaa, de verdaaad! 😩

Por qué nos haces esto? Tanto tiempo esperando después de EMQ y mira ese booodrioooo! 😭😭😭

Por los clavos de Cristo! Deja a ese macarra y vuelve otra vez a ser La Rosalía! 😕 — MerCD's 🆙✊💜☮️ (@MerCDs108) February 1, 2022

"Un horror. ¡Ay, Rosalía, de verdad! ¿Por qué nos haces esto? Tanto tiempo esperando después de El mal querer y mira este bodrio. Por los clavos de Cristo, deja a ese macarra y vuelve otra vez a ser La Rosalía", ha escrito una de sus fanáticas en alusión directa también al novio de Rosalía, Rauw Alejandro (29), de quien comentan ha influenciado parte de sus nuevos temas.

Otros de sus fieles followers han aplaudido, sin embargo, su valentía a la hora de experimentar no sólo con su música, sino también con su estilo a la hora de mostrarse ante el mundo para presentar su nuevo trabajo: desnuda y con casco. Empieza, ahora sí, la era Motomami.

[Más información: Lluvia de críticas a Rosalía por la letra de su nueva canción, 'Hentai': su contundente reacción]

Sigue los temas que te interesan