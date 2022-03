El vídeo de Rosalía del que todo el mundo habla: recita toda la letra de su tema más polémico, 'Hentai'

Cinco días faltan para que Rosalía (28 años) publique su nuevo álbum de estudio: Motomami. Será el próximo viernes, día 18 de marzo de 2022, cuando la artista española más internacional en el sector musical bendiga con su arte a sus millones de feligreses alrededor del mundo.

Desde hace unos meses y, para asegurarse de que está cebando bien su tercer disco, Rosalía ha publicado hasta tres canciones completas: La Fama (Ft. The Weeknd), Saoko y Chicken Teriyaki. No obstante, sobre todas ellas, llamó especialmente la atención el párrafo introductorio de otro de sus flamantes temas: Hentai.

Para crear aún más hype sobre el citado sencillo, Rosalía ha utilizado su poderosa cuenta de TikTok -le quedan apenas 200.000 seguidores para llegar a los 17 millones de followers- para leer palabra a palabra, como si de un poema se tratase, toda la letra de Hentai. Un vídeo del que todo el mundo habla y que, como no podía ser de otra manera, ha levantado polémica por su continente y, sobre todo, su contenido.

"Como faltan dos días para que todo el mundo pueda escuchar Hentai, me dispongo a leer toda la letra", comienza diciendo Rosalía: Te quiero ride / Como a mi bike / Hazme un tape modo Spike / Yo la batí hasta que se montó / Segundo chingarte / Lo primero es Dios / So so so so so so good, good / So so so good, mmm so good / Enamora' de tu pistola / Roja amapola / Crush esa ola / Casi me controla.

Caro como que tiene / Un diamante en la punta / Siempre me pone / Por delante de esas putas / So so so so so so good, good / So so so good, mmm so good / Bebé te quiero comer / Ya te quiero hacer / Hentai / Ya te quiero hacer / Hentai / Ya te quiero hacer / Hentai / mmmmm / Hentai.

Fue a mediados de enero cuando la cantante publicó, subida en un telesilla y cubierta de nieve desde su retiro de ocio en Baqueira Beret, las primeras seis frases de Hentai, que ya provocaron un tsunami en las redes sociales e incluso despertó una airada reacción por su parte.

Las personas q os está molestando la letra de Hentai estáis bien?? — R O S A L Í A (@rosalia) January 16, 2022

Hentai ha recibido críticas no solo por el título de la canción en sí, que en japonés significa "pervertido" y se utiliza para referirse a un tipo de cine de animación contenido pornográfico, sino por el contenido de la letra.

Ante la avalancha de detractores por Hentai, el novio de Rosalía, el artista Rauw Alejandro (29), ha salido en su defensa en las redes sociales con varios mensajes claros. "Ellos hateando, nosotros facturando", ha aclarado junto a dos emojis riéndose a carcajadas.

Ellos hateando, nosotros facturando. 🤣🤪 — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) March 14, 2022

"Motomami es un mood, los sonidos y las melodías están en otro nivel. No hay ni latino, ni gringo con ese sonido y nivel de produ…. lo dejo ahí… Y lo más cabrón es que el 95% de toda esa creación sólo fue ella. She is a genius. A complete artist", ha afirmado el creador de Todo de ti en su cuenta de Twitter.

[Más información: Rosalía arrasa en el programa de Jimmy Fallon con un vestido espectacular y una gran anécdota]

Sigue los temas que te interesan