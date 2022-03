Ramón García carga sin piedad contra Rosalía por el lanzamiento de su nuevo disco 'Motomami'

La semana pasada Rosalía visitaba Madrid para promocionar el lanzamiento de su nuevo álbum Motomami, un disco algo diferente de lo que la artista solía hacer, y que presentaba muy feliz en su visita a El Hormiguero, donde afirmaba que lo ha grabado desde el cariño más profundo a la música. "Estoy muy emocionada, en total he estado trabajando en él tres años", confesaba la catalana.

Que Rosalía es un fenómeno musical y cultural en todo el mundo, es una realidad, es innegable que, desde el lanzamiento de Motomami, nadie habla sobre otra cosa en el sector musical tanto nacional como internacional. Y parece que también han salido algunos detractores de este nuevo disco, uno de ellos es Ramón García, el cual se ha quedado a gusto con su posición y ha criticado duramente las nuevas canciones de la artista catalana.

Lo hacía durante la emisión, el pasado lunes 21 de marzo, del programa En Compañía de CMM, el ex de Grand Prix felicitaba a la cantante Martirio por su 68 cumpleaños mientras sonaba un fragmento de Las mil calorías, uno de sus temas. "Me gusta bastante más esto, que el nuevo disco de Rosalía", afirmaba García.

Acto seguido, el presentador preguntaba al Maestro Benji, colaborador del programa, qué le parecía el nuevo disco de la cantante. "Yo prefiero no comentar, pero a mí me parece una persona muy sobrevalorada", respondía visiblemente cortado. El presentador, no se cortaba ni un pelo, y sentenciaba su opinión sobre el álbum con este comentario: "A mí el disco me parece una mierda, me lo parece eh, y yo he sido siempre de Rosalía y me encanta Rosalía, pero creo que se ha equivocado de pleno con lo que ha hecho. Igual vende mucho, vende mucho en Estados Unidos, pero se ha ido de lo que queríamos de Rosalía", sentenciaba 'Ramonchu'. Al Maestro Benji se le escapaba una carcajada y añadía: "Hablamos lo mismo entonces".

La cantante catalana se ha alzado como la artista femenina más escuchada en España durante las primeras horas en las que Motomami veía la luz. Acumuló 5,79 millones de streams en las primeras 24 horas, y cuenta ya con millones de interacciones en redes sociales desde el estreno.

