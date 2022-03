Anabel Pantoja no aguanta más y estalla contra Jorge Javier Vázquez: "Me ha dolido mucho tu opinión"

Otra tarde más, Anabel Pantoja es la protagonista de Sálvame, por las imágenes vistas ayer sobre su tía Isabel Pantoja entrando en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Su sobrina criticaba duramente el comportamiento de la prensa y aseguraba que su tía ha sido despojada de sus derechos como persona y que "no ha sido tratada como otras personas que han ido a declarar".

Tal y como ocurría ayer, la andaluza se enfrentaba a los colaboradores del programa en el que trabaja, y defendía a capa y espada a su tía. Hoy, tampoco era capaz de aguantar las lágrimas y, tras volver a ver la entrada de la cantante en el juzgado, se emocionaba."Lo que yo reclamaba ayer ahí se ve, que parece que no todos somos iguales". Con relación a la entrada de otros personajes públicos que han ido a declarar a los juzgados.

A esta opinión, Jorge Javier Vázquez saltaba y afirmaba no estar de acuerdo con Anabel. "No estoy de acuerdo contigo, ayer caímos todos en la trampa. Al final hemos caído todos en la trampa de decir 'pobrecita', cuando seguro que eso se podría haber evitado. Con una buena actuación de su abogado", respondía el presentador.

Anabel, insistía en la idea de que "otros como Messi o Shakira no han sido tratados así", a lo que el catalán respondía con un claro mensaje indirecto a Isabel Pantoja. "¡Qué casualidad que solo le ha pasado a tu tía! Pregúntate tú por qué", decía Vázquez. A continuación, sentenciaba su opinión con un duro "esto le pasa porque le conviene, estoy convencido. Basta ya, es que parece que haya una 'mano negra' contra esta señora". El presentador dejaba caer que, bajo su perspectiva, la entrada de la tonadillera estaba preparada.

En este momento, Anabel salía del plató y Jorge Javier iba en su búsqueda. "A mí me duele lo que me dices, yo no soy un muro ni soy cemento", afirmaba la sobrina de Isabel Pantoja. Ambos, sentados en el plató de Sálvame Lemon Tea, continuaban con el enfrentamiento. "Tú eres el presentador de este programa, pero tienes que entender que tu palabra va por encima de la mía, y tienes que entender que a mí me duelen las cosas. Que tú me digas en directo que te crees que mi tía hace eso por una estrategia, yo lo voy a respetar, pero entiende que me duela y me levante".

