Mercedes Milá, a María Casado: "He venido a tu programa porque te vi llorar con Pedro Ruiz"

María Casado recibía este miércoles en su programa, Las Tres Puertas, a varios invitados provenientes tanto del mundo del periodismo, de la esfera interpretativa y del musical. Carlos Herrera, Vanesa Martín, Mercedes Milá y algunos de los icónicos personajes de Cuéntame: María Galiana, Ana Duato, Pablo Rivero e Irene Visedo.

El programa de los miércoles del prime time de TVE lleva un agridulce recorrido, sobre todo por el número de espectadores que ven el programa, por debajo del millón de televidentes. Esto hacía que la presentadora, María Casado, no pudiese aguantar las lágrimas durante su entrevista el pasado día 2 de marzo, a Pedro Ruiz. Aseguró que estaba "regular" de autoestima y que estaba preocupada. En ese momento, su invitado no dudó en apoyarla: "Te he dicho más de una vez que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar. Los medios ahora ofrecen más dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de cosas, o promoción por hacer cosas... Y no, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y este programa limpia".

Y ha sido en el programa de este miércoles 23 de marzo, donde Mercedes Milá recuperaba este emotivo momento. La periodista aseguraba a Casado que ella no quería venir en un primer momento a Las tres puertas, pero cuando vio que la presentadora se rompía en directo, automáticamente llamó a su jefa de prensa y le dijo que quería acudir al programa.

"Lo voy a contar porque me parece interesante. Te vi con Pedro Ruiz y te vi llorar, porque estabas muy preocupada por la audiencia. Él te intentó, desde su perspectiva de la televisión, que no es la misma que la nuestra, te intentó ayudar. Yo había dicho que no iba a venir aquí porque hago ya muy pocas entrevistas, llega un momento que ya no sabes qué contar. Pero como te vi así, me dio tal pena y tal empatía, que le dije a mi jefa de prensa 'llama inmediatamente al programa de María Casado y diles que voy", contaba la periodista. María Casado le agradeció encarecidamente ese "ataque de ternura" que había tenido con ella. "Solo los que trabajamos en esto sabemos lo que es, y encima después el numerito", concluía Milá.

La periodista también recordó lo importante que es la salud mental, ya que ella misma asegura haber vivido momentos en los que ha sido muy infeliz, y que la depresión casi acaba con ella. "Yo he tenido varias depresiones. La primera fue por un desamor muy doloroso, las demás yo creo que sí que han sido por exceso de trabajo y estrés", confesaba la invitada de Las tres puertas. También, ha querido destacar la importancia de prevenir esta enfermedad entre los jóvenes.

"La enfermedad mental es un problema muy serio"

Mercedes Milá en #LasTresPuertas8 pic.twitter.com/QmEFevFN1t — Formula Music (@Formula_Music) March 23, 2022

Durante la entrevista junto a Casado, ambas han hecho un largo recorrido por la carrera profesional de Milá que, tal y como ha confesado ella, ha podido hacer más de 3.000 entrevistas. Pasando por Gran Hermano hasta su entrevista a Adolfo Suárez, lo único que deja claro la catalana es que da "gracias por lo feliz que me ha hecho la televisión durante tantos años". Y confesaba que si se fue de Gran Hermano, un programa que le gustaba tanto, era "por enfermedad porque no podía más, podía estar llorando toda la semana hasta el jueves, levantarme el jueves, y hacer el programa y que nadie se diera cuenta de nada".

[Más información: Nieves Álvarez cuenta en 'Las tres puertas' el motivo que le ayudó a salir de su enfermedad]

Sigue los temas que te interesan