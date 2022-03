Antonio David se queda sin aliadas en Telecinco: el llamativo cambio de actitud de sus portavoces

Antonio David Flores se ha reinventado como youtuber y azote de Telecinco tras su despido de Sálvame. El ex guardia civil desapareció de la cadena cuando Rocío Carrasco narró el infierno que había vivido junto a él, pero la versión de Antonio David no ha dejado de escucharse en todo este tiempo debido a la presencia de miembros de su entorno en distintos programas.

El ejemplo más claro fue en su momento el de la participación de Olga Moreno en Supervivientes. La diseñadora, que ya se había sentado en un Deluxe para facturar por seguir exponiendo las mentiras de Antonio David, materializó su salto al primer plano mediático en el peor momento para su marido. Así, Olga utilizó su paso por Honduras para hacer campaña a favor de Antonio David, ganó el programa y protagonizó su propio especial en el que pretendió responder a Rocío Carrasco.

Pero aquella época del entorno familiar cerrando filas en torno al 'Penas', como lo han apodado en Sálvame, parece haber llegado a su fin. Con la ruptura de su matrimonio las tornas han cambiado y quienes antes no dudaban en utilizar cualquier ocasión para defenderle, ahora exhiben una sospechosa tibieza o incluso se atreven a criticar sus actitudes.

Rocío Flores se ha desentendido de la relación de su padre con Marta Riesco. Mediaset

Con la salida de Olga del tablero de Antonio David, la actitud de Rocío Flores también ha cambiado notablemente. El noviazgo de su padre con Marta Riesco no parece haber hecho ninguna gracia a la colaboradora de El programa de Ana Rosa, que ha pasado de dar la cara por su padre a tomar una postura de 'sálvese quien pueda', mostrándose mucho más cercana a la exmujer de su progenitor, y llegando a confesar ante las cámaras que no quiere saber absolutamente nada de lo que tenga que ver con la relación entre su padre y la reportera.

Tampoco se muestra igual de contundente que antes Gloria Camila Ortega. La hija de Rocío Jurado confesó estar sorprendida tras ver las imágenes de Antonio David amenazando a Ortega Cano en Salsa Rosa, un momento que se recordó en Montealto: regreso a la casa. "Hay cosas que he visto que me parecen bochornosas, la verdad, otras actitudes lamentables. Yo evidentemente si hubiera vivido todo eso no tendría relación con él a día de hoy", aseveró la joven en Ya son las ocho.

En el mismo programa que Gloria Camila se ha explayado Rosa Benito. A pesar de que Rocío Carrasco la ha bautizado como 'veleta' por sus posturas cambiantes y contradictorias entre sí, lo cierto es que la exmujer de Amador Mohedano ha criticado sin tapujos la actitud de Antonio David, sobre todo después de que se confirmara el romance con Marta Riesco que él mismo había negado. "Antonio David Flores debería haber llamado igual que salió a la calle para decir que los medios se habían cargado su matrimonio. Si tanto le importa su hija, debería dar la cara", espetó al desvelarse la noticia.

Rosa Benito sobre el ser Antonio David: "Por lo que hemos visto y lo que estamos viendo, no es una persona muy de fiar hacia las mujeres" #APOYOROCIO14E #YaSonLasOcho14E #YaSonLasOcho pic.twitter.com/nTfNjauPzK — Rafael García López 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇸 (@RafaelGarciaLAF) January 14, 2022

Además, Rosa no dudó en dar un revelador consejo a la nueva novia del ex guardia civil: "Le dije que se cuide, ella no tiene culpa. Que se cuide de lo que le puede venir, porque cuando estás enamorada, estás ciega. Es una niña que tiene 32 años con toda la vida por delante".

Se observa así que los 'tentáculos' de Antonio David Flores en Mediaset se están debilitando e incluso están favoreciendo el relato de Rocío Carrasco, que muy pronto desmontará a su familia mediática en la segunda parte de su docuserie, En el nombre de Rocío. Por el momento, la mayor aliada del exyerno de Rocío Jurado es Marta Riesco, que pese a ser su pareja ha evitado pronunciarse en el plató sobre sus asuntos, aunque el tiempo dirá si mantiene su 'no' a Supervivientes o acaba viajando a Honduras para repetir la historia de Olga Moreno.

