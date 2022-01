Telecinco se olvida del veto a Antonio David y vuelve a darle voz para hablar de su nueva polémica

Telecinco ha vuelto a servir como altavoz para Antonio David Flores. Pese a que el ex guardia civil fue despedido de Sálvame y vetado en la cadena tras conocerse el duro testimonio de Rocío Carrasco, Mediaset no ha dejado de hablar de él y darle voz, algo que se ha repetido este fin de semana en el programa Viva la vida.

Hasta ahora, el excolaborador había guardado silencio sobre su relación con Marta Riesco, con quien ya comparte casa en Madrid mientras su exmujer, Olga Moreno, está con sus hijos en Málaga.

Lourdes Pineda, reportera del programa de Emma García, que esta semana ha estado presentado por Sandra Barneda por motivos de fuerza mayor, ha ofrecido su micrófono a Antonio David para comentar todo lo sucedido en las últimas semanas, oportunidad que él no ha dudado en aprovechar.

"Lleváis varios días en la puerta de mi casa y no estoy desaparecido. No voy a hacer ninguna exclusiva ni a comercializar con esto. Llevo tres meses separado, tengo derecho a rehacer mi vida. Tengo derecho a estar bien y ser feliz", ha dicho sobre su relación con la reportera de El programa de AR, negando así la teoría de que guardaba silencio para vender sus primeras palabras en una revista.

El padre de Rocío Flores no ha nombrado en ningún momento a su nueva pareja, aunque sí ha pedido respeto para las mujeres que le "rodean". "Que me difamen a mí, pero que no ataquen a terceras personas". Además, sí ha hablado directamente de su expareja: "Mi relación con Olga está bien, llevamos mucho tiempo manteniendo una relación cordial, somos una familia y vamos a seguir siéndolo", ha espetado.

Sobre su hija Rocío, Antonio David ha asegurado que no va a "participar en la difamación" que le enfrenta, según sus palabras, a él con su familia.

Tras el relato del ex guardia civil, Sandra Barneda y los colaboradores de Viva la vida reaccionaban desde el plató. La presentadora ha recordado que el exmarido de Rocío Carrasco lleva "mucho tiempo en la televisión" y se ha mostrado sorprendida con el hecho de que Flores no haya mencionado directamente a Marta Riesco.

La catalana también se ha preguntado por qué Antonio David ha decidido hablar ahora y no antes. La mayoría de los tertulianos están de acuerdo en que el excolaborador mide los tiempos para aumentar el interés mediático por su testimonio. "No me queréis trabajando en esa casa, muy bien, pero vais a seguir hablando de mí cada día y vuestros micrófonos van a ir detrás de mí", ha dicho José Antonio Avilés sobre la supuesta estrategia del que, a pesar de ser despedido y vetado de Mediaset, ha vuelto a encontrar un altavoz en la cadena de Vasile.

