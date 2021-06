El ridículo de Antonio David en YouTube: dice tener 300 folios de pruebas y enseña tres archivadores vacíos

Mucho se está hablando este lunes de que Antonio David Flores ha roto su silencio tras el testimonio de Rocío Carrasco en Rocío, contar la verdad para seguir viva. Si bien se podría analizar hasta qué punto ese silencio nunca se ha producido, lo cierto es que hay un detalle mucho más llamativo de la entrevista que el ex guardia civil ha concedido a tres youtubers este domingo.

El exyerno de Rocío Jurado ha asegurado estar viviendo un calvario y ha vueto a mostrarse como víctima de un complot mediático. "Se me ha defenestrado, se me ha despedido públicamente, se me ha destrozado la vida, se me ha señalado públicamente ante todo un país", ha lamentado.

"La gente ha visto una absoluta barbaridad, igual me sale llamarle terrorismo mediático, acoso mediático, un linchamiento mediático", ha aseverado con indignación. Y es que Antonio David afirma que detrás del testimonio de Rocío en Telecinco hay "un negocio, una venganza personal, una intención de destruir a una familia y a una persona".

La entrevista se ha desarrollado sin preguntas incómodas y sin ahondar en todos los hechos que Rocío Carrasco ha probado con documentos en su docuserie, demostrando varias mentiras que Antonio David difundió contra ella en los medios. Aprovechando que el viento corría a su favor, el marido de Olga Moreno se ha dirigido a su exmujer para hacer referencia a esas pruebas: "Ya que tienes el valor de enseñar documentos que no deben mostrarse públicamente, podrías tener el valor de enseñarlo íntegro".

A continuación, Antonio David se ha dispuesto a mostrar tres archivadores donde supuestamente almacena todos los documentos de su guerra judicial con Rocío Carrasco, los cuales probarían, según él, su inocencia y demostrarían que la hija de 'la más grande' miente. El ex guardia civil hacía un notable esfuerzo para coger las cajas. "Es que pesan", aclaraba para reafirmar la evidencia.

Ya ha sacado las pruebas!!! Menudos 3 carpetones!!! Al principio no podía ni moverlos, pero luego los ha levantado. 300 folios es poco más de medio paquete de folios!!! 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ lo q no se ha dado cuenta q es q se han abierto y están vacíos!!! Jajajaja q Tio, macho! pic.twitter.com/OyFJea2ONV — Julyo Ruz (Forever Palito🪵🪵🪵!!!) (@JulioARuz) June 27, 2021

Sorprendentemente, ese peso pareció aligerarse de un momento a otro y el excolaborador de Sálvame pudo mostrar los tres archivadores levantándolos frente a la cámara sin esfuerzo. "Son 300 folios, tres tomos", decía mientras se veía que una de las cajas estaba abierta y, tal y como se han percatado muchos espectadores, no se veía ni un solo papel. Uno de los que ha remarcado este hecho ha sido Julio Ruz, exnovio de María Jesús Ruiz, que ha publicado el fragmento en Twitter.

Por si esto fuera poco, resulta especialmente llamativo que Antonio David hable de 300 folios, cuando en uno de los tres archivadores que ha mostrado caben aproximadamente unas 500 hojas. Además, esa cantidad de papeles pesaría aproximadamente un kilo y medio, por lo que no costaría prácticamente ningún esfuerzo mostrarlo a cámara.

Finalmente, el entrevistado no ha mostrado ni una sola de esas pruebas con las que dice poder desmontar el testimonio de Rocío Carrasco, por lo que ha perdido una valiosa oportunidad para difundir su verdad y se ha limitado a jugar con las emociones de los espectadores para tratar de ganar adeptos ahora que la verdad documental no le favorece.