'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Jorge Luengo, Mónica Aragón, Fofito y Belinda Washington

La magia y el circo se apoderan de Antena 3 desde esta tarde. Pasapalabra renueva sus invitados, y destaca cómo tres de ellos tienen relación con ese mundo de fantasía. Y es que Roberto Leal dará la bienvenida a Jorge Luengo, Mónica Aragón, Fofito y Belinda Washington.

Nacido en Cáceres en el año 1984, Jorge Luengo comenzó en la adolescencia a hacer trucos de magia. Poco a poco la magia se apoderó de su vida, aunque también fue a la universidad y estudió tres ingenierías.

Desde entonces ha hecho magia en lugares como Praga o París, ha ganado el Premio Nacional de la Magia de España, y en Pekín logró el Premio Mundial de la Invención en 2009, por citar algunas de sus hazañas.

Luengo tiene una amplia experiencia televisiva, por otro lado. Tuvo un programa propio en el canal Discovery Max, llamado Desafío Mental. Luego lo veríamos en otra gran variedad de formatos, como Todo va bien, ¡Qué tiempo tan feliz!, Cabaret Olé, Hermano mayor, Hoy cocinas tú, La mañana y El show de Bertín, entre otros.

Mónica Aragón es una actriz y presentadora, que gana gran popularidad al ponerse al frente de Club Disney en Televisión Española. Permanece en este formato desde 1992 hasta 1996. Más tarde la descubrimos como actriz en la serie Médico de familia.

Desde entonces ha tenido una trayectoria incesante. Ha trabajado mucho en el circo, pues es hija de Fofito y nieta de Fofó. En cine ha trabajado en títulos como Camarón, de Jaime Chávarri, o Las hijas de Danao, de Frank Kapilla. En teatro ha participado en Diez, Negritos, Cabaret o El otro lado de la cama, entre otros montajes.

El propio Fofito también estará presente en Pasapalabra desde esta tarde mayo. El veterano artista circense es conocido en España gracias a sus numerosos programas de televisión.

En 1972 toda la familia Aragón, que es natural de Cuba, se trasladó a España, y Televisión Española confía en ellos para los programas El gran circo de TVE y Los payasos de la tele, en los que Fofito trabajó. El programa de televisión se cancela en el año 1983, y entonces continúa su andadura profesional junto a Rody y su tío Gaby, hasta finales de los años 80.

En los años 90, Fofito y Rody desembarcan en el programa de televisión Caliente, de TVE, y en 1994 se ponen al frente de Tras Tres Tris, en Antena 3. En 1999 regresaría a televisión con Trilocos, dirigido por Miliki, y donde trabajó con el malogrado Mané. Desde entonces continúa centrado en el mundo del circo, con puntuales intervenciones en cine y televisión.

El grupo de invitados lo cierra Belinda Washington, actriz y presentadora. Chica Hermida, Washington saltó a la fama en 1995 al hacerse cargo junto a Chapis de ¡Qué me dices!, uno de los primeros programas de televisión de las privadas dedicados a la prensa rosa. Aquel proyecto le serviría para convertirse en uno de los rostros de la pequeña pantalla y ser elegida para presentar el magacín semanal De domingo a domingo en Telecinco. También sustituiría a Carmen Sevilla al frente del Telecupón y presentaría formatos como La trituradora o Grandiosas.

Paralelamente, Washington también inició su carrera como actriz en series como Vecinos, Farmacia de guardia, Hermanos de leche, Médico de Familia o La casa de los líos y en cine con pequeños papeles en cintas como Manolito Gafotas o ¡Ja me maaaten….! y en obras teatrales como Insatisfechas o Ni para ti ni para mí, donde compartió escenario con la actriz Miriam Díaz Aroca.

Durante los últimos años la hemos podido ver en series como Ciega a citas, Algo que celebrar, Yo quisiera, Lo que escondían sus ojos y, por supuesto, Paquita Salas. Tampoco podemos olvidar que la actriz fue vencedora de Me lo dices o me lo cantas, el programa de parodias de Fremantle para Telecinco, y que concursó en Tu cara me suena, en Antena 3.

