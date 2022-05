Así ha sido el tenso enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Marta López en 'Sálvame'

Rocío Carrasco volvía al plató de Sálvame Naranja para seguir aportando pruebas que desmienten el testimonio de Marta Riesco sobre la supuesta llamada telefónica entre ellas. Aunque el motivo principal de su vuelta a Telecinco ha sido la repercusión del testimonio que daba ayer al responder a la actual pareja de Antonio David Flores.

En el día de hoy, la colaboradora habitual de Sálvame, Marta López, se encontraba en el plató de Telecinco para comentar esta famosa llamada. Pero ante la llegada de Rocío Carrasco al plató, la ex gran hermana ha querido dejar constancia de su defensa férrea a Olga Moreno.

La discusión comenzaba cuando la colaboradora aseguraba que pese a estar de parte de Olga, le daba pena la situación que ha atravesado Rocío. "Pena no te tiene que dar ahora, te tenía que dar antes, cuando te vas al reality después de ver los dos primeros capítulos de la docuserie", afirmaba Rocío haciendo referencia a la participación de ambas en la pasada edición de Supervivientes, habiéndose emitido ya dos capítulos de su serie.

"Cuando llegaste a la isla le empezaste a preguntar a Olga cómo era ella con sus hijos. No son sus hijos Marta, son los míos, los dos", espetaba Rocío tras golpear la mesa del plató. A lo que Marta, gritando, respondía que ese argumento no le valía.

En ese momento y visiblemente sorprendido con la actitud de Mara López, Jorge Javier Vázquez no quería dejar pasar la intervención de la hija de la artista y le pedía a López que le pidiera disculpas. "Perdona Marta rebaja, te acaba de dar una hostia impresionante, pídele perdón. Te has ido a enfrentar con ella".

Rocío Carrasco: “Te tenía que haber dado pena cuando preguntabas a Olga Moreno como era ella con sus hijos”



La está hundiendo #yoveosalvame pic.twitter.com/Uay5neG7ek — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 4, 2022

"Yo cuando salí se malinterpretaron unas declaraciones que hice. Luego lo aclaré y lo he dicho muchas veces, no son los hijos de Olga, son tus hijos", comentaba Marta López intentando excusar sus palabras.

Pero su tensa discusión llegaba a lo más alto cuando Marta López nombraba a sus hijos: "¿Sabes cuándo me dio más pena? Cuando hablé con tus hijos, ahí es cuando más pena me ha dado. Me da pena Olga, me da pena Rocío, no me da pena Antonio David".

Rocío Carrasco con el gesto torcido ante estas palabras ha preferido no responder, a diferencia de Kiko Hernández, que no ha dudado en criticar duramente a su amiga Marta. "Hoy tenemos a Antonio David aquí y está sentado a mi derecha, sale por la boca de Marta López. Hay que tener lo que tienes que tener para decir delante de ella lo de sus hijos, si hubieses visto la docuserie y el dolor que le genera que le echen a sus hijos en cara, no harías este tipo de comentarios delante de ella".

Pero su enfrentamiento no terminaba ahí, y varios minutos después, Rocío Carrasco se volvía a referir a Olga Moreno. "La de Málaga y el ser, son iguales. Tú la conoces desde hace 45 minutos y yo llevo más tiempo breando con el bicho". Ante estas declaraciones Marta López le pedía "un poco de respeto hacia Olga", a lo que Rocío visiblemente enfadada respondía que ella sí que hubiera querido respeto cuando la suplantaron como madre. "Me han jodido la vida, me han llevado hasta una situación extrema, que gracias a Dios no conseguí completar. No me pidas respeto para una persona así".

Rocío Carrasco: “La de Málaga y el ser son iguales”



La poca empatía que tiene Marta López con Rocío. Alucino #yoveosalvame #APOYOROCIO4M pic.twitter.com/ojC6MUKTQ7 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 4, 2022

Rocío Carrasco acabando con Marta López #yoveosalvame pic.twitter.com/gGGL4ECHPT — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 4, 2022

[Más información: Jorge Javier Vázquez estalla y abandona 'Sálvame' tras ser señalado por Marta Riesco]

Sigue los temas que te interesan