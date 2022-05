'Sálvame' y 'Ya son las ocho' enfrentados en Mediaset por la llamada de Marta Riesco

En la tarde de ayer, Rocío Carrasco acudía al plató de Sálvame para desmentir a Marta Riesco, actual novia de Antonio David Flores. Y es que el pasado viernes, la reportera de El Programa de Ana Rosa aseguraba en Ya son las ocho, que el 21 de abril había recibido una llamada de la propia Rocío Carrasco para ofrecerle un proyecto laboral.

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez mostraba las imágenes de la cámara de seguridad del restaurante en el que se produjo la famosa llamada entre la periodista y el director de una revista, que se encontraba comiendo con la hija de Rocío Jurado y Fidel Albiac.

Parece que el mensaje que Jorge Javier mandaba a sus compañeros sobre la necesidad de plantarse frente a algunos discursos, no surtió efecto, y nada más terminar Sálvame Naranja, desde Ya son las ocho recogieron lo sucedido a lo largo de toda la tarde en Telecinco, poniendo trabas a las pruebas proporcionadas por Rocío Carrasco.

Por ello, en la tarde de este miércoles, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en criticar la actitud de algunos de sus compañeros de cadena que forman parte de la productora Unicorn Content, la misma que Marta Riesco. "Empieza Ya son las ocho y es como si te diera un bajón, y eso me pasó ayer, y quité la tele".

Jorge Javier (y media España): “Ayer empezó ‘Ya son las ocho’ y dices, hostia, qué bajón. Y apagué la tele”



De hecho, Telecinco pasó del gran 17,5% de #YoveoSálvame al 12,7% de ‘YS8’. #APOYOROCIO4M pic.twitter.com/GqvkFB04fE — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) May 4, 2022

Tras un vídeo en el que se podían ver algunos de los comentarios de los colaboradores de Ya son las ocho sobre el vídeo de las cámaras de seguridad, poniendo en duda la veracidad del mismo, Jorge Javier Vázquez pedía la palabra para comentar lo ocurrido.

"Miguel Ángel Nicolás, las pruebas no se generan las pruebas se muestran. Beatriz Cortázar, quizás deberías tener un poco más de olfato periodístico y saber cuando te la cuelan y cuando no, deberías pensar en dedicarte a otra cosa. Clara Courel, si lo que no entiendes es que hay un desfase de 15 minutos, esto no es una carrera de matemáticas, no sé que imagen estamos dando. La cosa es querer entenderlo. Y a Verónica Dulanto lo único que quiero decirle es que vuelva pronto Sonsoles Ónega". Cabe recordar, que la presentadora habitual de Ya son las ocho y Ya es mediodía, Sonsoles Ónega, no ha podido acudir a su puesto de trabajo tras dar positivo por Covid.

[Más información: Rocío Carrasco reabre el cisma en Telecinco: el órdago definitivo a la cadena por dar voz a la violencia ]

Sigue los temas que te interesan