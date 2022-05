Antonio Resines narra en 'El Hormiguero' su ingreso en la UCI: "Les pedí a los médicos que me pegaran un tiro"

El Hormiguero continúa recibiendo famosos relacionados con el mundo de la interpretación, y en la noche de este miércoles Antonio Resines acudía al plató del programa de Pablo Motos para presentar su nueva serie, Sentimos las molestias, de Movistar +.

Ya en el inicio de la entrevista, lo primero que ha querido hacer el presentador es dedicarle a su amigo y excompañero unas bonitas palabras, sobre todo después de la delicada situación que vivió el actor a causa del Covid. "Te quiero decir que te quiero muchísimo, y todos aquí lo hemos pasado bastante mal con lo tuyo. Te digo esto porque cuando te veo me sale el demonio, y no voy a parar de vacilarte".

Muy agradecido ante las palabras del presentador, Resines aprovechaba la coyuntura para mandar un mensaje de apoyo a la sanidad pública madrileña: "Quiero lanzar un grito de apoyo para toda la sanidad pública, desde la gente de la limpieza hasta los médicos. No está ni bien pagado ni bien administrado. Estamos al borde de una huelga porque no llegan a un acuerdo con la Administración Pública. La gente lleva 15 años en interinidad, y le pido a la Administración que se sienten con ellos y que hablen".

A continuación, ha querido narrar cómo vivió su ingreso en el hospital tras comenzar a empeorar a causa de su contagio. "Tenía la variante Delta, porque no estaba vacunado con la tercera dosis. Estuve tres o cuatro días en casa, y hay un momento en el que me pongo muy malo. Llamamos al Samur y nada más verme me pusieron corticoides, y cuando llegué al hospital tenía los pulmones con neumonía bilateral. No podía respirar, me mandaron a la UCI y a los cuatro o cinco días me intubaron".

Al parecer, cuando entró en coma tuvo varias alucinaciones, e incluso le llegó a pedir a los médicos que acabaran con su vida. "Les dije que me pegaran un tiro porque no podía más, pero el médico me contestó que cómo me iba a morir con la de veces que había usado el truco de la escobilla con su hijo cuando era pequeño".

