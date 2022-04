Monumental bronca en los pasillos de 'Sálvame' entre Kiko Hernández y Carmen Alcayde por Lydia Lozano

En la tarde de ayer, tres colaboradores de Sálvame, Kiko Hernández, Carmen Alcayde y Lydia Lozano finalizaban el programa con un tenso enfrentamiento que, tal y como han desvelado hoy, se alargaba en los pasillos de Mediaset cuando las cámaras se apagaban.

Todo comenzaba casi a las 20:00, cuando la expresentadora de Aquí hay tomate tildaba de "sucia" la actitud de Hernández con Lydia. Y es que momentos antes, protagonizaba un enfrentamiento con la colaboradora que terminaba con el exconcursante de Gran Hermano amenazando con desvelar una conversación privada entre los tres de hace 17 años, y en la que parece, criticaban a varios colaboradores televisivos.

El programa terminó, pero parece que la bronca continuaba fuera del plató, y así lo ha explicado hoy Carmen Alcayde en Sálvame Limón. "Pensaba que eras buena persona, hasta ayer en ese momento. Lo que hiciste en el pasillo no era espectáculo porque no había ninguna cámara grabando. Yo te he defendido siempre diciendo que hacías espectáculo, pero ya veo que no".

Tras este acontecimiento, la reciente colaboradora de Sálvame aseguró que intentó solucionar las cosas con su compañero mandándole varios mensajes, a los que no obtuvo respuesta. "No te he contestado porque mi horario termina a las 20:00, así que no me escribas después de esa hora. Yo cuando voy a casa estoy con mis hijas", respondía Hernández.

Además, el programa emitía una grabación de los pasillos de la cadena, donde se podía ver a Lydia muy afectada con las palabras de su compañero, cuando amenazó con contar lo sucedido en su casa hace casi 20 años. "Éramos amigos íntimos, no me puedo creer que esté haciendo esto y que vaya a contar algo que ocurrió en mi casa, que es mi templo, lo que pasa ahí se queda ahí", comentaba Lozano a algunos de sus compañeros entre lágrimas.

"Yo me calenté cuando terminó el programa, y señalé a varias personas que se les puso a parir esa noche", se excusaba Hernández en el estudio. Pero lejos de calmarse la situación, la discusión continuaba, y Alcayde insistía en que lo que había hecho Kiko Hernández a Lydia era "muy sucio".

La que se está liando tras desvelarse que Carmen Alcayde llamó “sucio” a Kiko Hernández #yoveosalvame pic.twitter.com/OT4WmTMQ9i — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 20, 2022

Finalmente, el colaborador en medio de la vorágine, le gritaba a Carmen Alcayde: "¡Ven aquí hombre que a ti sí te tengo cariño!", fundiéndose en un abrazo en mitad del plató. Tras escuchar este comentario y al saber que Kiko no quería arreglar nada con ella y con su compañera sí, Lydia Lozano comenzaba a llorar desesperadamente.

