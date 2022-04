La reconciliación entre Kiko Hernández y Terelu Campos emociona a todo el plató de 'Sálvame'

Algo insólito ha ocurrido esta tarde en el plató de Sálvame: Kiko Hernández le ha tendido la mano a su compañera Terelu Campos, con la que guarda una turbia relación desde hace años, y con la que no se dirigía la palabra desde la vuelta de esta al programa de Telecinco, hace unos meses.

Todo ocurría tras la brutal discusión protagonizada por Kiko Hernández y Carmen Alcayde en el plató de Telecinco, que finalizaba con un emotivo abrazo entre los dos. En ese momento, Terelu Campos no lo dudaba y aceptaba la invitación de su compañero de hablar las cosas para solucionar su situación. "Óscar te quiero pedir una cosa, ¿me darías cinco minutos en el sofá con Terelu?, es que quiero hablar con ella".

Durante varios años, los dos colaboradores de Telecinco han mantenido una relación cargada de desencuentros y reproches en los platós. "Desde que volvió Terelu a Sálvame hace unos meses, y durante todas las ocasiones en las que han coincidido, yo les puedo asegurar que no se han dirigido la palabra ni se han saludado", contextualizaba María Patiño.

"Coincidimos en sonido hace un tiempo, y yo te saludé porque ante todo tengo educación, pero tú no me saludaste", comenzaba la hija de María Teresa Campos. Ante este reproche, Hernández respondía que cómo la iba a saludar si "habías amenazado con denunciarme".

"Se lo he dicho al director, tú y yo no nos hablamos desde hace tiempo, pero me apetecía solucionarlo contigo. No entendía porque tú estabas a la defensiva conmigo, no entendí cuando te enfadaste cuando fui a ver a tu madre", explicaba Hernández. Terelu le quiso explicar que lo que le había molestado era la reacción de la gente ante esa visita: "La gente empezó a decir que a mi madre no le afectaba lo que tú decías sobre mí, y eso me dolió mucho porque es mentira".

La emotiva conversación terminaba con unas bonitas y cariñosas palabras del ex gran hermano que provocaban un fuerte aplauso en el plató. "Te voy a dar un beso y un aplauso, porque una persona que ya no está entre nosotros que se llama Mila Ximénez, que me dijo 'tienes que quererla, porque yo la quiero mucho'",

