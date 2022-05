Lolita Flores manifiesta en 'Planeta Calleja' su opinión sobre los toros: "Si la mayoría no quiere..."

Lolita Flores acompañaba hoy a Jesús Calleja en una nueva entrega del programa de aventuras de Cuatro, Planeta Calleja. En este capítulo han viajado hasta la isla de Madeira donde, entre otras actividades, la hija de Lola Flores ha tenido el privilegio de ver, a pocos metros, un grupo de ballenas en libertad.

Jesús Calleja y Lolita se embarcaban así en su nuevo reto, pero antes de comenzar las actividades más 'fuertes', el deportista ha querido sellar en el recuerdo de su invitada, la preciosa estampa de estos animales. "¡Qué maravilla! Estoy emocionada de verlas así, tan cerca. Cómo puede haber gente que las mate, dejad a los animales libres, fuera los zoos, fuera las jaulas. Todos somos animales, cuando alguien mata a estos seres que no han hecho nada... Que les dejen vivir tranquilamente".

Ante la sorpresa del presentador del programa, Calleja solo podía asentir y alinearse con las palabras de su invitada que, tras aguantar unos minutos en silencio, finalmente, rompía a llorar. "Me emociono porque es un privilegio que tenemos los seres humanos, un planeta maravilloso y nos lo estamos cargando. Tengo un nieto de tres años y quiero que cuando tenga 63 como yo, pueda disfrutar de esto ".

"No esperaba esta reacción de ti", comentaba el de León. Tras este alegato en favor de la libertad de los animales, Calleja no dejado pasar la oportunidad de preguntarle a Lolita qué opinaba sobre la tauromaquia, ya que mucha gente que rodea a la cantante tiene relación con el mundo del toro.

Con el gesto firme y sin pensárselo dos veces, respondía un tanto dubitativa, a la pregunta formulada: "Está claro que la mayoría ha hablado y quiere toros no, por tanto, yo no voy a ser... Tengo muchos amigos toreros, que viven de esto pero tampoco me podría... Han dado de comer a muchas familias, pero si la mayoría de la gente dice 'toros no', pues 'toros no'".

Aunque este no ha sido el único momento en el que la cantante se ha emocionado. Al inicio del programa, Jesús Calleja ha querido saber cómo fue la infancia de su invitada, sobre todo al tener una madre con tanto peso como Lola Flores. "Yo soy más fan de mi madre que de Lola Flores. Mis padres a lo mejor estaban fuera tres meses, por trabajo, pero nunca nos sentimos solos porque teníamos a mucha gente con nosotros en casa que nos cuidaba".

